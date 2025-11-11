11 de noviembre de 2025 - 12:33

Marcelo Torres, bajista del Indio Solari y Spinetta, dará un show en Mendoza

El reconocido bajista, quien fuera habitual colaborador de Spinetta y el Indio Solari, actuará el 20 de noviembre en Mendoza.

Marcelo-Torres_
Marcelo Torres3
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El próximo jueves 20 de noviembre, a las 21, Marcelo Torres, compositor y bajista de Spinetta, Lito Vitale y el Indio Solari, entre otros grandes del rock argentino, se presentará con una cena show en La Cantina del Juglar (Irigoyen 27 de Ciudad). Las reservas están disponibles en el número: 261-2580009.

El show de Marcelo Torres en formato Solo Set (bajo de 6 cuerdas MIDI, loops, piano y voz) presentará música de su autoría con temas incluidos en su último disco "Adivino del tiempo", además de canciones de trabajos anteriores y composiciones que integrarán su próximo lanzamiento discográfico. Con algunos temas, también rendirá homenaje al querido Luis Alberto Spinetta, junto a quien integró el mítico trío Spinetta y Los Socios del Desierto.

Con cinco álbumes solistas en su haber, su música transita géneros diferentes que van desde el jazz, el folclore y los ritmos latinos, donde quedan de manifiesto la impronta y la personal mirada del artista.

Marcelo Torres3

Más sobre el artista

Marcelo Torres es un reconocido bajista y compositor argentino con más de cuarenta años de trayectoria. Integró el grupo Tantor en los años 80 y fue parte del Lito Vitale Cuarteto, con el que grabó seis discos y giró por Latinoamérica y Europa.

Entre 1994 y 1999 formó parte de Spinetta y los Socios del Desierto, etapa clave de su carrera, y luego acompañó al Indio Solari en sus primeros álbumes solistas, participando también en los históricos conciertos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Además, fue uno de los invitados de Las Bandas Eternas, los memorables shows de Spinetta en Vélez.

Como solista editó los discos "Edad Luz" (1993), "Constructor de almas" (2003), "Átomo" (2010), "Universos en miniatura" (2014) y "Adivino del tiempo" (2018).

Ha tocado junto a artistas como Adriana Varela, Jaime Torres, José Carreras y Raúl Porchetto, y ofrecido masterclasses en instituciones como Berklee College of Music. Actualmente lidera su proyecto Marcelo Torres Trío y continúa girando por Argentina y el exterior.

