Una voz imprescindible del folclore: Luciana Jury se presentará este jueves en el Le Parc

La cantautora y reconocida intérprete del folclore regresa a la provincia en el marco de "Entre Cerros y Canciones". Actuará con Francisca Figueroa.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este jueves 13 de noviembre, a las 21, la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de un encuentro único para el folclore y la canción de raíz: la voz poderosa de Luciana Jury llega a Mendoza en el marco del ciclo "Entre Cerros y Canciones", creado y curado por la cantautora mendocina Francisca Figueroa.

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

"Entre Cerros y Canciones" es un ciclo que nace con el espíritu de tender puentes entre territorios, músicas y sensibilidades, proponiendo experiencias íntimas y memorables que celebran la diversidad cultural argentina. Desde la montaña mendocina, este espacio abre sus puertas a artistas de referencia, quienes se encuentran con Francisca, también vocalista de Spaghetti Western, en un escenario compartido, pensado como un intercambio artístico y afectivo.

image

Un encuentro en el Le Parc

En esta edición, la protagonista será Luciana Jury, reconocida como una de las voces más expresivas y conmovedoras de la música popular argentina. Su interpretación libre y profunda recorre géneros como el folclore, el tango, los boleros, valses peruanos, cuecas chilenas y joropos, con un estilo que conjuga sutileza e intensidad.

Con siete discos editados, múltiples reconocimientos nacionales e internacionales y una trayectoria que la ha llevado a escenarios de Latinoamérica y Europa, Jury se ha consolidado como una artista imprescindible de la escena actual.

La anfitriona de la noche será Francisca Figueroa, una de las voces renovadoras de la nueva canción latinoamericana. Su propuesta fusiona la raíz folclórica y ancestral, con influencias urbanas y contemporáneas, atravesada por una sensibilidad poética que conecta profundamente con el público. Ha participado en festivales nacionales de relevancia y compartido escenarios con artistas de diversos géneros y generaciones. Con varios lanzamientos discográficos y un camino en constante crecimiento, se afirma como una voz importante de la canción argentina actual.

