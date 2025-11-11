Una voz imprescindible del folclore: Luciana Jury se presentará este jueves en el Le Parc

La cantautora y reconocida intérprete del folclore regresa a la provincia en el marco de "Entre Cerros y Canciones". Actuará con Francisca Figueroa.

Este jueves 13 de noviembre, a las 21, la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de un encuentro único para el folclore y la canción de raíz: la voz poderosa de Luciana Jury llega a Mendoza en el marco del ciclo "Entre Cerros y Canciones", creado y curado por la cantautora mendocina Francisca Figueroa.

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

"Entre Cerros y Canciones" es un ciclo que nace con el espíritu de tender puentes entre territorios, músicas y sensibilidades, proponiendo experiencias íntimas y memorables que celebran la diversidad cultural argentina. Desde la montaña mendocina, este espacio abre sus puertas a artistas de referencia, quienes se encuentran con Francisca, también vocalista de Spaghetti Western, en un escenario compartido, pensado como un intercambio artístico y afectivo.

image Un encuentro en el Le Parc En esta edición, la protagonista será Luciana Jury, reconocida como una de las voces más expresivas y conmovedoras de la música popular argentina. Su interpretación libre y profunda recorre géneros como el folclore, el tango, los boleros, valses peruanos, cuecas chilenas y joropos, con un estilo que conjuga sutileza e intensidad.

Con siete discos editados, múltiples reconocimientos nacionales e internacionales y una trayectoria que la ha llevado a escenarios de Latinoamérica y Europa, Jury se ha consolidado como una artista imprescindible de la escena actual.