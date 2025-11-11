11 de noviembre de 2025 - 10:29

Una cita con la canción romántica: el chileno Alberto Plaza actuará en Godoy Cruz este viernes

El cantautor llega a Mendoza una vez más, para celebrar sus 40 años de trayectoria con un show en el teatro Plaza.

Alberto-PlazaFotoNueva-1024x718
Alberto Plaza 00
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una vida dedicada a la canción romántica. El chileno Alberto Plaza se prepara para cruzar la cordillera y dar un show en Mendoza una vez más: ahora, para celebrar cuarenta años de una trayectoria dorada. La cita es este 14 de noviembre, a las 22, en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Se trata de un show renovado, en el que se repasarán sus canciones, que musicalizaron los amores de varias generaciones. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.ar y Maxi Mall (Ciudad).

Cómo será el show

En la gira 40 Años, el artista chileno, uno de los más reconocidos de habla hispana vuelve a la provincia con todos los éxitos que han traspasado generaciones, en un viaje musical inolvidable para sus seguidores.

Alberto Plaza 00

Estoy muy emocionado de poder celebrar estos 40 años de música, la respuesta ha sido maravillosa, es una ocasión para revivir momentos lindos de la vida, es como una máquina del tiempo, las personas se conectan con su historia, con sus recuerdos”, comentó el cantautor.

La gira de Alberto Plaza ya ha tenido exitosos conciertos en Estados Unidos, Guatemala, Ecuador y Costa Rica, donde ha recibido el cariño de una audiencia fiel que ha ovacionado cada una de sus canciones.

Un mago de la canción

La música traspasa los estilos de vida, las generaciones y sin distinción entre hombres y mujeres. En todos estos años he vivido cosas maravillosas, historias que no se olvidan. En cada país al que he ido el público es generoso, de un corazón muy bonito, parejas que se acercan para decirme que mis canciones son la banda sonora de su relación y jóvenes que llegan porque mi música ha sido parte de sus vidas a través de sus padres”, expresó conmovido sobre la huella que dejó su música en las personas.

Durante noviembre, el cantautor hará una gira por Colombia, Perú, Bolivia, Chile y distintas ciudades de Argentina, donde sumará presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y San Juan, además de nuestra provincia.

Su gran talento, al igual que su sensibilidad al momento de componer y su calidad interpretativa, han elevado al cantautor chileno a lo más alto del éxito internacional, cautivando al público y convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la música en español con canciones como “Que cante la vida”, “Bandido”, “Milagro de abril”, “De tu ausencia”, “Sentencia”, “Pudo ser un gran amor”, “Yo te seguiré” y “Aventurera”, entre tantas otras.

