Marta Fort hizo un sentido descargo sobre su vida: "No hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape"

Marta Fort, hija del recordado empresario y mediático Ricardo Fort, que falleció en noviembre del 2013, sorprendió el pasado lunes con un sentido descargo en sus redes sociales, en el que narra algunos momento en los que se siente sola.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven de 21 años, compartió un texto cargado de emoción y reflexión, en el que dejó entrever tensiones dentro de su entorno familiar.

"Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer", escribió Marta, marcando el tono de su mensaje.

La publicación, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, continúa con una dura frase que parece apuntar a una falta de apoyo y reconocimiento por parte de algunos miembros de su familia: “Cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad, que me impulsen. Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o un motivo de conflicto”.

Aunque la modelo no mencionó nombres, el texto deja entrever que atraviesa una etapa de distancia y conflicto interno dentro del clan Fort. "Cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay", agregó, evidenciando que la relación con su entorno se habría enfriado en los últimos tiempos.