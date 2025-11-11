11 de noviembre de 2025 - 12:36

Marta Fort hizo un sentido descargo sobre su vida: "No hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape"

La hija de Ricardo Fort compartió un fuerte mensaje en el que habló de la soledad, los conflictos familiares y la falta de apoyo que la rodea.

Marta Fort hizo un descargo sobre la realidad que vive con su familia.

Marta Fort hizo un descargo sobre la realidad que vive con su familia.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Paula Paparella es la nueva pareja de Pachu Peña.

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

Por Agustín Zamora
Revelan cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Los detalles aberrantes de cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Por Redacción Policiales

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven de 21 años, compartió un texto cargado de emoción y reflexión, en el que dejó entrever tensiones dentro de su entorno familiar.

Marta Fort
Marta Fort hizo un descargo sobre la realidad que vive con su familia.

Marta Fort hizo un descargo sobre la realidad que vive con su familia.

“Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer”, escribió Marta, marcando el tono de su mensaje.

La publicación, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, continúa con una dura frase que parece apuntar a una falta de apoyo y reconocimiento por parte de algunos miembros de su familia: “Cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad, que me impulsen. Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o un motivo de conflicto”.

Marta Fort
Marta Fort hizo un descargo sobre la realidad que vive con su familia.

Marta Fort hizo un descargo sobre la realidad que vive con su familia.

Marta Fort no dio nombres

Aunque la modelo no mencionó nombres, el texto deja entrever que atraviesa una etapa de distancia y conflicto interno dentro del clan Fort. “Cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay”, agregó, evidenciando que la relación con su entorno se habría enfriado en los últimos tiempos.

La frase final de su mensaje fue la que más repercusión generó entre sus seguidores: “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”. La declaración fue interpretada por muchos como una crítica directa a la vida de lujos y exposición mediática con la que los Fort suelen ser asociados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

me parece bastante de cuarta: marta fort liquido a virginia gallardo por usar la imagen de su padre

"Me parece bastante de cuarta": Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre

Por Redacción Espectáculos
aseguran que habra un cuarto show de shakira en argentina: cuando y en que provincia

Aseguran que habrá un cuarto show de Shakira en Argentina: cuándo y en qué provincia

Por Redacción Espectáculos
el cantapueblo 2025 empieza este miercoles: la programacion del festival y los coros que participaran

El Cantapueblo 2025 empieza este miércoles: la programación del festival y los coros que participarán

Por Redacción Espectáculos
latin grammy 2025: paco y ca7riel podrian ser la sorpresa de la noche, aunque bad bunny es el mas nominado

Latin Grammy 2025: Paco y Ca7riel podrían ser la sorpresa de la noche, aunque Bad Bunny es el más nominado

Por Redacción Espectáculos