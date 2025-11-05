5 de noviembre de 2025 - 16:21

"Me parece bastante de cuarta": Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre

La hija de Ricardo Fort se mostró molesta con Virginia Gallardo luego de que hizo uso de la imagen de su padre para su campaña política.

El enojo de Marta Fort con Virginia Gallardo
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“Cuando pasó todo lo de la serie ella se quemó sola. Nadie habló de que iba a aparecer y no quiso porque al final no se le pagó. Ella se jactó de que la habían llamado y que no quería estar, cuando esa no fue la cuestión”, expresó Marta, en referencia al documental sobre la vida del “Comandante” que se estrenó en 2023 y que contó con gran repercusión.

Con ese comentario, la joven dejó entrever que el vínculo entre su familia y la modelo correntina terminó de quebrarse durante la producción del documental, cuando Gallardo decidió no participar.

Virginia Gallardo usó a Ricardo Fort para su candidatura

En sus declaraciones, Marta fue más allá y apuntó directamente a un posteo reciente de Virginia, en el que la ex pareja de Fort hizo alusión al empresario en el marco de su campaña electoral.

“La verdad que sí, me parece bastante de cuarta. Ella sabe y todo el mundo sabe el trato que tenían como pareja, era una relación bastante ‘lavanda’”, dijo sin titubear, marcando su molestia por lo que considera un uso oportunista de la figura de su padre.

Virginia Gallardo y Ricardo Fort

Marta, que suele mantener un perfil más reservado, no dudó en señalar que la modelo habría utilizado el vínculo con Ricardo Fort tanto en su carrera mediática como ahora en su incursión política.

Era un uso acordado, que está todo bien. Yo con ella hasta hace unos años tenía buena relación. Con mi papá se portó dentro de todo bien. Pero nunca lo tuvo presente”, afirmó, con un tono que combinó decepción y enojo.

Marta Fort asegura que la distancia entre ellas fue por un conflicto económico

Además, recordó el conflicto económico que terminó de distanciarlas, cuando Gallardo se negó a participar del documental si no se le pagaba un cachet. “Quiso cobrar por ir a un documental de él. Ella dijo que no quería aparecer, pero la realidad es que quería aparecer y quería cobrar”, sostuvo.

En el cierre de la entrevista, Marta fue consultada sobre los resultados electorales de la modelo, que recientemente consiguió un cargo político en su provincia. Con su estilo directo, respondió con ironía: “No, la verdad que ni lo vi. Nada más vi que entró... espero que le haya servido entonces”.

Marta Fort
