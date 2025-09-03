Nadie lo puede creer: Marta Fort mostró los avances de su nuevo departamento

A través de sus redes sociales, la hija de Ricardo Fort compartió videos y fotos en los que mostró la decoración de su nuevo espacio.

Marta Fort, hija del recordado empresario Ricardo Fort, se mudó sola a un departamento en Palermo tras cumplir la mayoría de edad. La influencer, que hasta ahora convivía con su hermano mellizo Felipe, decidió comenzar una nueva etapa personal en un espacio propio.

el problema de salud que padece Marta Fort, hija de Ricardo Fort (1).jpg Marta Fort. Las publicaciones de Marta Fort En las publicaciones se vieron algunos de los primeros muebles adquiridos: un sofá Duna de cinco cuerpos tapizado en tela Bouclé, un sillón-puff Kumo, una mesa auxiliar Halo blanca, una mesa baja Domo negra y almohadones nudo, junto con un par de libros de Miami e Ibiza.

Entre los objetos que más llamaron la atención se destacó un tocadiscos Crosley verde, al que Marta llamó “tocavinilos”, y donde reprodujo el disco Bad de Michael Jackson mientras esperaba el turno un LP de Teddy Swimms.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Fort (@martacfort) El traslado a su propio hogar fue vivido con intensidad. “No pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás, pero que valen la pena. Se viene una nueva etapa”, escribió en una de sus publicaciones, en las que aparecía con un ramo de flores celebrando el momento.

La influencer decidió mantener en secreto varios detalles del inmueble, aunque mostró el piso a cuadros del palier, el ventanal amplio que aporta luminosidad y otros objetos personales que reflejan su estilo: una lámpara moderna, una alfombra de pelo largo, un aparador negro y un smart TV.