3 de septiembre de 2025 - 22:06

Nadie lo puede creer: Marta Fort mostró los avances de su nuevo departamento

A través de sus redes sociales, la hija de Ricardo Fort compartió videos y fotos en los que mostró la decoración de su nuevo espacio.

Marta Fort
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La Voz Argentina: Vanesa Carbone reapareció en la televisión y mostró su nueva vida

La exmodelo Playboy y chica Fort que apareció en La Voz Argentina y hoy tiene una profesión impensada

Por Redacción Espectáculos
rocio marengo sorprendio al revelar quienes seran los padrinos famosos del hijo que espera con eduardo fort

Rocío Marengo sorprendió al revelar quiénes serán los padrinos famosos del hijo que espera con Eduardo Fort

Por Redacción Espectáculos
el problema de salud que padece Marta Fort, hija de Ricardo Fort (1).jpg
Marta Fort.

Marta Fort.

Las publicaciones de Marta Fort

En las publicaciones se vieron algunos de los primeros muebles adquiridos: un sofá Duna de cinco cuerpos tapizado en tela Bouclé, un sillón-puff Kumo, una mesa auxiliar Halo blanca, una mesa baja Domo negra y almohadones nudo, junto con un par de libros de Miami e Ibiza.

Entre los objetos que más llamaron la atención se destacó un tocadiscos Crosley verde, al que Marta llamó “tocavinilos”, y donde reprodujo el disco Bad de Michael Jackson mientras esperaba el turno un LP de Teddy Swimms.

Embed

El traslado a su propio hogar fue vivido con intensidad. “No pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás, pero que valen la pena. Se viene una nueva etapa”, escribió en una de sus publicaciones, en las que aparecía con un ramo de flores celebrando el momento.

La influencer decidió mantener en secreto varios detalles del inmueble, aunque mostró el piso a cuadros del palier, el ventanal amplio que aporta luminosidad y otros objetos personales que reflejan su estilo: una lámpara moderna, una alfombra de pelo largo, un aparador negro y un smart TV.

El agradecimiento a sus seguidores

Marta agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido, donde señaló que quienes la conocen de cerca entienden el profundo significado de este paso. Además, aseguró que irá compartiendo las transformaciones del departamento a medida que avance en el proceso de instalación, consolidando así una etapa marcada por la independencia y la construcción de un espacio propio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

marta fort firmo un contrato que le cambiara la vida para siempre: estoy muy feliz

Marta Fort firmó un contrato que le cambiará la vida para siempre: "Estoy muy feliz"

Por Redacción Espectáculos
mar tarres respondio a las duras criticas que recibio por su cambio fisico: hasta suicidarme...

Mar Tarrés respondió a las duras críticas que recibió por su cambio físico: "Hasta suicidarme..."

Por Redacción Espectáculos
para agendar: una cita con la musica mas movida de los 80, en el teatro mendoza

Para agendar: una cita con la música más "movida" de los 80, en el teatro Mendoza

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: un clasico del terror llega a su final y promete ser una despedida aterradora

Estrenos de cine: un clásico del terror llega a su final y promete ser una despedida aterradora

Por Redacción Espectáculos