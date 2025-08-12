12 de agosto de 2025 - 14:58

Marta Fort firmó un contrato que le cambiará la vida para siempre: "Estoy muy feliz"

La hija de Ricardo Fort dará un gran paso en su vida y compartió en sus redes con sus miles y miles de seguidores.

Marta Fort
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola”, reveló en una publicación acompañada de un video en el que se la veía sonriente, sosteniendo un ramo de flores en el nuevo espacio en el que vivirá de ahora en adelante.

Marta Fort se independizó y vivirá en un departamento

En el mensaje, Marta dejó en claro la importancia que este paso tiene para ella. “Es algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer”, expresó, y agregó: “No saben lo que significa para mí. Estoy muy feliz”. Sus palabras estuvieron cargadas de entusiasmo y cercanía hacia el millón de seguidores que la acompañan diariamente en las redes.

La it girl, heredera de la popularidad de su padre, Ricardo Fort, supo construir su propio camino, con un estilo y una impronta que combinan moda, entretenimiento y una conexión constante con sus seguidores en las redes. Este nuevo capítulo en su vida la encuentra dispuesta a compartir con sus seguidores el proceso de armado de su nuevo hogar.

Marta Fort

Ya les voy a ir mostrando cómo va quedando”, adelantó, dejando entrever que sus publicaciones estarán llenas de detalles sobre la decoración, el diseño y los cambios que realizará en el departamento.

La noticia generó de inmediato una ola de mensajes de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus fanáticos, quienes celebraron junto a ella este nuevo paso que dará en su vida. Con esta mudanza, Marta marca un paso más en su camino hacia la independencia y tal como lo había soñado.

