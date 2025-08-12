Periodistán llega a Mendoza para compartir sus experiencias alrededor del mundo: dónde comprar las entradas

El periodista presentará en Mendoza "El mundo sin filtro", un espectáculo donde relata sus experiencias, este jueves 14 de agosto, en el Le Parc.

El periodista argentino Fernando Duclos, más conocido como Periodistán, desembarca este jueves 14 de agosto, a las 21, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), para presentar " El mundo sin filtro", una charla en la que promete transportar al público por sus recorridos por África, India y la Ruta de la Seda. Las entradas ya están disponibles en www.entradaweb.com.

Cómo es el show En "El mundo sin filtro", Duclos ofrece un relato en primera persona sobre sus viajes, después de “mirar con otros ojos a esas sociedades diferentes a la nuestra, con el objetivo de ayudarnos a comprender sus historias, sus pasiones y sus conflictos desde otro lugar”. Con anécdotas, curiosidades y reflexiones, la propuesta busca acercar realidades que suelen quedar fuera de la agenda mediática.

image Periodistán es el alter ego que el periodista creó en 2018, cuando decidió recorrer destinos poco frecuentes para los viajeros. De esas travesías nacieron tres libros: "Crónicas Africanas", "Periodistán: Un argentino en la ruta de la seda" y "Periodistán: un viaje a la India de carne y hueso".

De Argentina al mundo Nacido en Buenos Aires en 1986, Duclos trabaja desde 2005 en distintos medios regionales y ha realizado tres grandes viajes: en 2007, desde Buenos Aires hasta Nicaragua; en 2013, desde Somalia hasta Suazilandia, recorriendo África durante nueve meses; y en 2019, el itinerario que bautizó como Periodistán, que lo llevó desde España hasta Kirguistán a través de la legendaria Ruta de la Seda.

image El proyecto periodístico autogestivo que lanzó en 2019 lo convirtió en un caso singular: alcanzó más de 290 mil seguidores en Twitter y consolidó una comunidad global interesada en sus relatos. Desde redes y medios, llevó historias de países de la Ruta de la Seda —desde los Balcanes y las exrepúblicas soviéticas de Asia Central hasta Irán, Afganistán y la Península Arábiga— sin caer en el exotismo ni en lo meramente folclórico.