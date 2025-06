Rocío Marengo sorprendió al revelar quiénes serán los padrinos famosos del hijo que espera con Eduardo Fort

La panelista habló en LAM, a través de una videollamada dio detalles del momento especial que atraviesa. “Fue duro, porque son muchos tropiezos, muchas piñas. Yo lo defino como piñas en la cara. Yo me di cuenta ahora, que estoy tan feliz, de que me empecé a entristecer . Yo no era la misma". Estas palabras reflejan la profundidad del desgaste emocional asociado a los tratamientos de fertilidad .

“Todos los meses me sacaba óvulos y eso se me hizo muy largo. Con el tratamiento me aferré mucho a la fe”, señaló. Al recordar el camino recorrido, destacó: “Hoy que lo pasamos y ya con este final tan feliz, digo 'menos mal'. No fue lo que yo pensaba. El tratamiento es ir mil veces, hacerte ecografías, recibir medicación”.