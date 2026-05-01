Julieta Poggio respondió a las críticas que recibió en redes tras quitarse las carillas: "Lo quería probar"

La decisión de Julieta Poggio de retirarse las carillas dentales generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación. La actriz y ex participante de Gran Hermano explicó que el cambio respondió a exigencias laborales vinculadas a un nuevo proyecto audiovisual que requiere primeros planos .

La medida desató opiniones cruzadas, tanto del público como de profesionales, en un contexto donde la imagen personal se encuentra constantemente expuesta. El episodio volvió a poner en discusión los límites entre decisiones individuales y juicio social. La polémica se instaló con fuerza en programas de espectáculos y plataformas digitales.

Durante una entrevista en Intrusos, Poggio detalló los motivos de su elección y rechazó la necesidad de justificar sus decisiones estéticas. “ Tengo un trabajo ahora que requiere tipos de planos muy de cerca, que no podía tenerlas. Entonces, bueno, me las saqué y listo”, afirmó. En esa línea, remarcó que se trata de un procedimiento reversible y sostuvo: “No tengo que darle ninguna explicación ni pedirle permiso a nadie para hacerme un procedimiento estético ”.

Cuestionamientos profesionales y respuesta directa

La controversia creció cuando un odontólogo cordobés difundió un video en redes sociales donde criticó el uso de carillas. En su intervención, advirtió sobre posibles efectos negativos como el desgaste de piezas dentales sanas y cuestionó la necesidad de modificar una sonrisa previamente elogiada. El contenido se viralizó rápidamente y sumó una mirada técnica al debate.

Julieta Poggio y su inspiración en Susana Giménez para los Martin Fierro. Julieta Poggio y su inspiración en Susana Giménez para los Martin Fierro. gentileza

Consultada por estas críticas, Poggio respondió con firmeza: “Yo no iría a un odontólogo que lo único que hace es tener en su feed videos criticando a otros colegas. Subí algo de tu trabajo, a ver si podés”. También reconoció el impacto emocional de los comentarios: “Siempre duelen las críticas”. A su vez, defendió la posibilidad de experimentar con la propia imagen: “Lo quería probar y es un procedimiento que vos podés probar y sacártelo. Entonces, quería probar, probé”.

Libertad estética y presión en redes

Antes de concretar el cambio, la actriz ya había planteado su postura en el ciclo de streaming Rumis. Allí cuestionó la creciente presión social sobre las decisiones personales: “Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos… pero ahora parece que hay que pedir permiso para hacerse un cambio estético”.

Embed CHICAS TIENE QUE SER JODA COMO LE ARRUINARON LA CARA ASI A JULI pic.twitter.com/gutU3z9hrY — michi ⋆. ݁⭒ (@soymichhelle) April 28, 2026

Poggio insistió en la autonomía individual como eje central: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético”. Además, interpretó el origen de muchas críticas como proyecciones personales: “Para mí son inseguridades y envidia que la gente proyecta”.

El impacto de la exposición mediática y su mirada sobre el reality

En su paso por Intrusos, también abordó el presente del reality que la llevó a la popularidad. Se refirió a las menciones constantes a su hermana dentro del programa y ironizó sobre versiones que circulan en redes: “Diez mil dólares por placa, chicos. Estamos la familia Poggio”.

Sobre la dinámica actual de Gran Hermano, expresó una mirada crítica: “Me hace un poco de ruido que jugar sea solamente gritar o pelear”. En contraste, defendió otras formas de estrategia más silenciosas: “El juego en el confesionario, el juego más tranquilo, pero inteligente”.