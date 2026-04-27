El tremendo homenaje de Marta Fort a su padre Ricardo en los Martín Fierro de la Moda 2026

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 era la oportunidad perfecta para las celebridades de desplegar un gran show. Por ejemplo, la influencer Julieta Poggio recreó looks de Susana Giménez. Sin embargo, Marta Fort hizo algo más especial . La joven combinó lujo, diseño exclusivo y un fuerte guiño emocional a su historia familiar para homenajear a su padre.

Qué es la hemiparesia, el problema de salud por el que Marta Fort se ha tenido que atender

La influencer y modelo eligió un vestido de alta costura firmado por Claudia Arce , pensado especialmente para la gala. La pieza, confeccionada en crepé suizo y completamente bordada con cristales, se completó con una cola de tul de seda que aportó volumen y movimiento.

Marta Fort llegando a los Martin Fierro con el Rolls-Royce de su padre.

Marta Fort llegando a los Martin Fierro con el Roll-Royce de su padre.

El look incluyó crucifijos originales pertenecientes a uno de los rosarios de Ricardo Fort , incorporados de manera delicada tanto en el frente como en la espalda del vestido.

La puesta en escena se completó con una llegada que no pasó desapercibida: Marta arribó al evento a bordo del icónico Rolls-Royce que perteneció a su padre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/genteonline/status/2048560695524950438?s=20&partner=&hide_thread=false "Para que acompañe": El homenaje de Marta Fort a su papá en los Martín Fierro de la Moda pic.twitter.com/ltiYt779ZX — GENTE (@genteonline) April 27, 2026

"Es la primera vez que vengo a los Martín Fierro por mí. Ya había ido en Miami a representar a mi viejo, así que estoy muy feliz por estar acá", explicó. Y sumó: "Todo el diseño se basó en la cruz del rosario de mi papá. Siento que me acompaña".

Julieta Poggio y sus “julietos”

Pero no fue el único homenaje que marcó la velada. Poggio también apostó por una propuesta conceptual en la alfombra roja, con una performance inspirada en Susana Giménez. La actriz recreó la estética de los inicios de la diva, con un look que incluyó cabello cobrizo al estilo de “La Mary” y una puesta en escena con acompañantes que replicaron el histórico séquito de la conductora.

Julieta Poggio y su inspiración en Susana Giménez para los Martin Fierro. Julieta Poggio y su inspiración en Susana Giménez para los Martin Fierro. gentileza

Para la ocasión, la bailarina lució un diseño blanco de Pucheta-Paz, con transparencias, encaje y recortes estratégicos que acentuaron la silueta. El vestido, de corte largo y con detalles asimétricos, sumó dramatismo y sensualidad, consolidándola como otra de las figuras más comentadas del evento.

Además sumó dos jóvenes vestidos de traje a los que llamó sus “julietos”, una clara referencia a los “susanos” y aportó que eran amigos de ella que estaban muy emocionados de poder asistir a la gala.