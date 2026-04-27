27 de abril de 2026 - 09:39

El tremendo homenaje de Marta Fort a su padre Ricardo en los Martín Fierro de la Moda 2026

La influencer decidió representar al "comandante" con dos piezas claves de sus looks estrafalarios. Además, Julieta Poggio se sumó a la inspiración de figuras icónicas.

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en los Martín Fierro de la Moda 2026

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en los Martín Fierro de la Moda 2026

Foto:

Gentileza
Marta Fort homenajeó a su padre en los Martín Fierro.

Marta Fort homenajeó a su padre en los Martín Fierro.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 era la oportunidad perfecta para las celebridades de desplegar un gran show. Por ejemplo, la influencer Julieta Poggio recreó looks de Susana Giménez. Sin embargo, Marta Fort hizo algo más especial. La joven combinó lujo, diseño exclusivo y un fuerte guiño emocional a su historia familiar para homenajear a su padre.

Leé además

Los Premios Martín Fierro de la Moda se celebrarán el próximo domingo 26 de abril.

Premios Martín Fierro de la Moda: todas las categorías y nominados

Por Redacción Espectáculos
Marta Fort contó cuál es la problemática de salud que tiene desde que es niña.

Qué es la hemiparesia, el problema de salud por el que Marta Fort se ha tenido que atender
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Marta Fort (@martacfort)

La influencer y modelo eligió un vestido de alta costura firmado por Claudia Arce, pensado especialmente para la gala. La pieza, confeccionada en crepé suizo y completamente bordada con cristales, se completó con una cola de tul de seda que aportó volumen y movimiento.

Marta Fort llegando a los Martin Fierro con el Roll-Royce de su padre.
Marta Fort llegando a los Martin Fierro con el Rolls-Royce de su padre.

Marta Fort llegando a los Martin Fierro con el Rolls-Royce de su padre.

Marta Fort homenajeó a su padre en los Martín Fierro.
Marta Fort homenajeó a su padre en los Martín Fierro.

Marta Fort homenajeó a su padre en los Martín Fierro.

El homenaje de Marta a Ricardo Fort

El look incluyó crucifijos originales pertenecientes a uno de los rosarios de Ricardo Fort, incorporados de manera delicada tanto en el frente como en la espalda del vestido.

Ricardo Fort y su Rolls-Royce
Ricardo Fort y su Rolls-Royce

Ricardo Fort y su Rolls-Royce

La puesta en escena se completó con una llegada que no pasó desapercibida: Marta arribó al evento a bordo del icónico Rolls-Royce que perteneció a su padre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/genteonline/status/2048560695524950438?s=20&partner=&hide_thread=false

"Es la primera vez que vengo a los Martín Fierro por mí. Ya había ido en Miami a representar a mi viejo, así que estoy muy feliz por estar acá", explicó. Y sumó: "Todo el diseño se basó en la cruz del rosario de mi papá. Siento que me acompaña".

Julieta Poggio y sus “julietos”

Pero no fue el único homenaje que marcó la velada. Poggio también apostó por una propuesta conceptual en la alfombra roja, con una performance inspirada en Susana Giménez. La actriz recreó la estética de los inicios de la diva, con un look que incluyó cabello cobrizo al estilo de “La Mary” y una puesta en escena con acompañantes que replicaron el histórico séquito de la conductora.

Julieta Poggio y su inspiración en Susana Giménez para los Martin Fierro.
Julieta Poggio y su inspiración en Susana Giménez para los Martin Fierro.

Julieta Poggio y su inspiración en Susana Giménez para los Martin Fierro.

Para la ocasión, la bailarina lució un diseño blanco de Pucheta-Paz, con transparencias, encaje y recortes estratégicos que acentuaron la silueta. El vestido, de corte largo y con detalles asimétricos, sumó dramatismo y sensualidad, consolidándola como otra de las figuras más comentadas del evento.

Además sumó dos jóvenes vestidos de traje a los que llamó sus “julietos”, una clara referencia a los “susanos” y aportó que eran amigos de ella que estaban muy emocionados de poder asistir a la gala.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix, serie: La Escalera

Con 8 capítulos en Netflix: la serie furor con Colin Firth sobre un crimen real que impactó al mundo

Por Marianela Panelo
Murió Adolfo Aristarain, el director que marcó una época en el cine argentino.

Murió Adolfo Aristarain, uno de los grandes cineastas del cine argentino

Por Redacción Espectáculos
johansen-liniers: cuando la musica se ve y el dibujo suena

Johansen-Liniers: cuando la música se ve y el dibujo suena

Por Ariel Búmbalo
Patricia Palmer

La actriz Patricia Palmer, entre Mendoza y Buenos Aires: "La vocación es un llamado del alma"

Por Carina Bruzzone