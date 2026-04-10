Premios Martín Fierro de la Moda: todas las categorías y nominados

Los premiosMartín Fierro de la Moda se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de abril, con la conducción deIván de Pineda y Valeria Mazza. El evento tiene como objetivo premiar a los referentes del estilo y figuras destacadas del espectáculo en el país. La transmisión será realizada porTelefe.
Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la gala de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) brindará galardones a las figuras y programas que se destacaron durante 2025, por lo que se premiarán a los nominados de 13 de las 19 ternas.
La lista de nominados
Mejor Influencer de Moda
Zaira Nara
Stephanie
DemnerZuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino en Streaming
Momi Giardina (Telefe - Luzu)
Evelyn Botto (Olga)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telefe - Olga)
Mejor Estilo Masculino en Streaming
Santi Talledo (Telefe - Luzu)
Grego Rossello (Telefe)
Fer Dente (Olga)
Nacho Elizalde (Olga)
Mejor Estilo en Redes
Carolina Pampita Ardohain
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi RussO
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario
Verónica Lozano (Cortá Por Lozano)
Yanina Latorre (Sqp)
Mariana Fabbiani (Ddm)
Flor De La V (Los Profesionales)
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal