10 de abril de 2026 - 22:50

Premios Martín Fierro de la Moda: todas las categorías y nominados

Las figuras más destacadas del mundo del espectáculos se preparan para brillar en este evento conducido por Iván de Pineda y Valeria Mazza. Cuándo será

Los Premios Martín Fierro de la Moda se celebrarán el próximo domingo 26 de abril.

Los Premios Martín Fierro de la Moda se celebrarán el próximo domingo 26 de abril.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los premios Martín Fierro de la Moda se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de abril, con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. El evento tiene como objetivo premiar a los referentes del estilo y figuras destacadas del espectáculo en el país. La transmisión será realizada por Telefe.

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La lista de nominados

Mejor Influencer de Moda

  • Zaira Nara
  • Stephanie
  • DemnerZuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino en Streaming

  • Momi Giardina (Telefe - Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo Masculino en Streaming

  • Santi Talledo (Telefe - Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Fer Dente (Olga)
  • Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo en Redes

  • Carolina Pampita Ardohain
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi RussO

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario

  • Verónica Lozano (Cortá Por Lozano)
  • Yanina Latorre (Sqp)
  • Mariana Fabbiani (Ddm)
  • Flor De La V (Los Profesionales)

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal

  • Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando Con Juana)
  • Teté Coustarot (Argentina De Película)
  • Josefina China Ansa (Lado V)
    Mirtha Legrand
    Mirtha Legrand, nominada a Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal

    Mirtha Legrand, nominada a Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal

Mejor Estilo En Conducción Masculina

  • Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)
  • Ivan De Pineda (Pasapalabra)
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel De Brito (Lam)
  • Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina

  • Sol Pérez (Gran Hermano)
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Analía Franchín (A La Barbarossa)

Mejor Estilo Panelista Masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP)
  • Gastón Trezeguet (GH)
    Iván de Pineda: “La vida es un elegir constante”
    Iván de Pineda, nominado a Mejor Estilo En Conducción Masculina

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Actriz Con Mejor Estilo En Ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Monna Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor Con Mejor Estilo En Ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino En Big Show

  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)
  • Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
  • Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)
    Wanda Nara
    Wanda Nara, nominada a Mejor Estilo Femenino En Big Show

    Wanda Nara, nominada a Mejor Estilo Femenino En Big Show

Mejor Estilo Masculino En Big Show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor Diseñador/A Moda Femenina

  • Javier Saiach
  • Evangelina Bomparola
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora
  • Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey

Mejor Peluquero

  • Max Jara
  • Mauro Max De Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor Estilista

  • Mariana García Navarro - Nacho García Rocha
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)
  • Nuevo Talento De La Moda
  • Valentina Schuchner
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot
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