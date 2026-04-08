Anna Wintour y Meryl Streep tuvieron un cruce icónico en Vogue ante del estreno de El Diablo viste a la moda 2

La legendaria editora y la actriz que dio vida a su alter ego en El Diablo viste a la moda comparten la portada de mayo en una jugada brillante que anticipa la esperada secuela.

Anna Wintour y Meryl Streep en Vogue ante del estreno de El Diablo viste a la moda

Anna Wintour, editora e icono de la moda, y la actriz Meryl Streep protagonizaron uno de los mejores crossovers del año al estar al frente de la nueva portada de la prestigiosa revista Vogue. La referente de la moda posó junto a la actriz que interpreta al personaje de Miranda Priestly, inspirado en su persona real.

Según informaron, Wintour y Streep fueron parte de una tapa histórica correspondiente al mes de mayo, en el marco de las promociones de El Diablo viste a la moda 2.

Chloe Malle, actual editora de Vogue USA y sucesora de Wintour, escribió una carta abierta a sus lectores junto a la imagen promocional de Meryl Streep y Anna, donde mencionó que la portada de mayo fue una idea creativa que nació una vez que Disney anunció la llegada de la secuela de El Diablo viste a la moda.

Anna Wintour y Meryl Streep Anna Wintour y Meryl Streep en Vogue "Cuando el equipo de Vogue se enteró de la próxima secuela de 'The Devil Wears Prada' de 2006 todos sentimos firmemente que no se debería permitir que Disney tuviera toda la diversión", escribe Chloe Malle en su última carta de editora.

En un gran movimiento de marketing, la película llega a los cines el fin de semana previo a la Met Gala, por lo que la editora se preguntó: “'¿Debería ser Meryl? ¿O qué pasaría si le preguntáramos a ambas 'Mirandas'—Anna y Meryl?'”.