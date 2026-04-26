Murió Adolfo Aristarain, uno de los grandes cineastas del cine argentino

El reconocido director Adolfo Aristarain murió este domingo a los 82 años, dejando una marca profunda en el cine de habla hispana con una obra caracterizada por la intensidad dramática y el compromiso narrativo.
El reconocido director dejó una huella en el cine argentino y español con obras emblemáticas. Fue autor de clásicos como “Un lugar en el mundo” y “Martín Hache”.
El reconocido director Adolfo Aristarain murió este domingo a los 82 años, dejando una marca profunda en el cine de habla hispana con una obra caracterizada por la intensidad dramática y el compromiso narrativo.
Considerado uno de los cineastas más influyentes de Argentina, desarrolló gran parte de su carrera entre su país y España, donde también recibió importantes reconocimientos.
Las películas de Aristarain se destacaron por combinar elementos del policial con el drama, abordando temas políticos y éticos. Entre sus obras más emblemáticas figuran Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y Martín (Hache), todas ellas con fuerte reconocimiento de crítica y público.
En particular, Un lugar en el mundo obtuvo la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana, consolidando su proyección internacional.
Antes de consolidarse como director, Aristarain trabajó como asistente en más de 30 producciones, incluyendo la célebre Érase una vez en el Oeste, dirigida por Sergio Leone.
Su trayectoria lo llevó a alternar proyectos entre Argentina y Europa, construyendo una carrera sólida y respetada en ambos continentes. En 2024, la Academia de Cine de España le otorgó la Medalla de Oro, en reconocimiento a su aporte al cine.
Con su muerte, el cine pierde a una figura clave cuya obra seguirá siendo referencia para futuras generaciones de realizadores.