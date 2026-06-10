Qué dicen las críticas sobre Toy Story 5: "Al mismo nivel que..."

A pocos días de su llegada a los cines, anunciada para el 18 de junio, las primeras reacciones de la prensa especializada sobre "Toy Story 5" son ampliamente positivas y coinciden en un punto: la película logra estar a la altura de las mejores aventuras de Woody, Buzz, Jessie y compañía, es decir, las primeras tres entregas.

Tras una función anticipada este martes para críticos y periodistas y la première en El Capitán Theatre (Los Ángeles, EE.UU.), las redes sociales se llenaron de elogios hacia una producción que, según quienes ya la vieron, combina humor, emoción y nostalgia sin perder la capacidad de sorprender después de tres décadas de historia.

Uno de los comentarios más destacados llegó de Scott Menzel, reconocido crítico de cine, quien aseguró que Toy Story 5 se encuentra al nivel de las primeras tres películas de la saga.

"Se sitúa al mismo nivel que las tres primeras películas, ofreciendo una mezcla perfecta de humor y la magia característica de Pixar. Si bien la historia explora la batalla entre los juguetes y la tecnología, nunca pierde de vista lo que hace que estos personajes sean tan especiales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScottDMenzel/status/2064558147659022687&partner=&hide_thread=false Toy Story 5 is a wonderfully heartfelt return to form for Pixar Animation Studios and a reminder of why the Toy Story franchise remains one of the greatest film series ever made.



Toy Story 5 ranks right alongside the first three films, delivering a perfect blend of humor,… pic.twitter.com/nRb5U5hqsy — Scott Menzel (@ScottDMenzel) June 10, 2026

Las opiniones favorables también llegaron desde otros medios especializados. Daniel Baptista, conductor de The Movie Podcast, describió la experiencia como "una historia que necesitábamos en este momento" debido a la mala influencia de la tecnología en los chicos y destacó el enfoque emocional de la película.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dbapz/status/2064558196690141352?s=20&partner=&hide_thread=false Pixar’s #ToyStory5 is a GENERATION-DEFINING experience and exactly the story we need right now. @Pixar once again delivers a meaningful, moving, and masterful must-see movie. Conan as Smarty Pants is an all-time great TS character. This is Jessie’s story, and our sheriff shines. pic.twitter.com/nLEPu0cQvL — Daniel Baptista • The Movie Podcast (@dbapz) June 10, 2026

Uno de los aspectos más celebrados por quienes ya vieron el film es el papel de Jessie, la vaquera presentada originalmente en "Toy Story 2".

Según las primeras reseñas, la historia gira en gran medida alrededor de su personaje y explora el impacto de la tecnología moderna en la relación de los niños con los juguetes tradicionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jazzt/status/2064560332018941962&partner=&hide_thread=false Toy Story 5 is magical and pure perfection. It is a fantastic entry into the franchise. Jessie finally gets the story she deserves! It's emotional, funny, genuinely warm, and perfect in every way. Loved the new addition of characters. I laughed and cried at how marvelous Toy… pic.twitter.com/AJ1aC7TaU4 — Jazz Tangcay (@jazzt) June 10, 2026

La editora de Variety, Jazz Tangcay, calificó a la película como "mágica" y aseguró que finalmente Jessie recibe el desarrollo narrativo que merecía dentro de la franquicia.

En la misma línea, Meredith Loftus, editora de Collider, destacó que la película aborda de manera emotiva la brecha entre la tecnología y los juguetes clásicos. "Me hizo llorar a mares", escribió, antes de compararla con la 2 y la 3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeredithLoftus/status/2064558422650196449?s=20&partner=&hide_thread=false Toy Story 5 hit me in places I was unprepared for! Exploring the divide between technology and toys through Jessie results in a deeply profound, moving story that had me in a puddle of tears. I put it up there with Toy Story 2 & 3. It's *that* excellent! #ToyStory5 pic.twitter.com/8dDICz8kdO — Meredith Loftus (@MeredithLoftus) June 10, 2026

La quinta película de Toy Story marca además un cambio importante detrás de cámaras. Por primera vez, la dirección quedó en manos de Andrew Stanton, uno de los nombres más importantes de Pixar y responsable de clásicos como "Buscando a Nemo" y "WALL-E".

Aunque Stanton participó en la escritura y desarrollo de todas las películas anteriores de Toy Story, esta es su primera experiencia como director de la saga.

Cuándo se estrenará "Toy Story 5" en los cines de Argentina

La película llegará a los cines de Argentina el jueves 18 de junio, con funciones de preestreno desde el día anterior. Las entradas ya están a la venta.

A juzgar por las expectativas, será la película más taquillera del año en el país. De hecho, "Toy Story 4" (2019) es la más exitosa de la era contemporánea con más de 6 millones de entradas vendidas.