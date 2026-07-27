27 de julio de 2026 - 08:44

Murió el hermano de Nicolás Cabré a los 47 años y el actor le dedicó un sentido mensaje: "Todo el dolor del mundo"

El actor confirmó el fallecimiento de su hermano mayor, de 47 años, a través de sus redes sociales. En un conmovedor texto recordó el vínculo que los unió durante toda la vida y le dedicó una sentida despedida.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Este domingo, el actor confirmó la muerte de su hermano mayor, Duilio Cabré, de 47 años, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que le provoca la pérdida de uno de sus afectos más cercanos.

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La noticia fue dada a conocer mediante una historia de Instagram en la que el intérprete compartió una fotografía junto a su hermano y le dedicó unas palabras cargadas de emoción.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió.

El mensaje concluyó con una despedida tan breve como conmovedora: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

A diferencia de Nicolás, Duilio Cabré siempre mantuvo un perfil bajo y estuvo alejado de la exposición pública y del ambiente artístico. En distintas entrevistas, el actor había contado que su hermano era apenas un año y ocho meses mayor que él y que ambos habían construido un vínculo muy estrecho desde la infancia.

La pérdida representa un nuevo golpe personal para Cabré. En junio de 2025, el actor había despedido a su madre, Cristina Birckenstaedt, también con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales.

Hasta el momento, la familia no informó las causas del fallecimiento de Duilio Cabré y decidió mantener esa información en el ámbito privado, por lo que no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Con su publicación, Nicolás Cabré recibió numerosas muestras de afecto y acompañamiento por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes expresaron sus condolencias y apoyo en este difícil momento para el actor y su familia.

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