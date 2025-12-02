Daniela Celis fue vista llorando desconsolada: la inesperada razón que sorprendió a su entorno

La ex participante de Gran Hermano reveló la razón de su emoción a través de su cuenta de Instagram.

Una noticia inesperada alteró por completo el ritmo habitual de Daniela Celis cuando, en medio de los preparativos para una transmisión en vivo, descubrió que la habían incluido entre los 100 Personajes del Año. La revelación la tomó sin aviso mientras avanzaba con su rutina del día, la conmovió al punto de quebrarla en cámara.

Daniela Celis de Gran Hermano. Daniela Celis de Gran Hermano. La noticia que impactó a Daniela Celis El impacto inicial surgió cuando Celis revisó la rutina del día y descubrió que su nombre figuraba entre los 100 Personajes del Año. La escena se desarrolló mientras se dirigía a maquillarse para una conducción programada y la conmoción le impidió modular con claridad las frases.

Thiago Medina y Daniela Celis Su reacción fue una mezcla de incredulidad, orgullo y alivio por alcanzar algo que imaginó desde hace años. Ella misma explicó que nunca recibió un aviso previo, por lo que el anuncio la sorprendió por completo. La distinción la ubicó entre figuras de amplia trayectoria y potenció un sueño que acompañó su recorrido desde antes de ser conocida.

Su relación con Thiago Medina El segundo plano de la jornada se desplazó hacia el vínculo sentimental que mantuvo con Thiago Medina, padre de sus hijas Aimé y Laia, y la conversación televisiva sobre un posible casamiento. La mención de Romina Uhrig en un programa de espectáculos disparó la consulta de Ángel de Brito y Daniela respondió con humor para desviar la tensión del momento. Sin embargo no evitó el núcleo de la cuestión porque la frase que originó la especulación existió. Thiago admitió que la pronunció durante su salida de un cuadro médico complejo. Para Celis ese instante tuvo valor emocional por la fragilidad del contexto y por la sinceridad con la que él se expresó.