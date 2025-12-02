2 de diciembre de 2025 - 21:39

Daniela Celis fue vista llorando desconsolada: la inesperada razón que sorprendió a su entorno

La ex participante de Gran Hermano reveló la razón de su emoción a través de su cuenta de Instagram.

Daniela Celis
Por Redacción Espectáculos

Una noticia inesperada alteró por completo el ritmo habitual de Daniela Celis cuando, en medio de los preparativos para una transmisión en vivo, descubrió que la habían incluido entre los 100 Personajes del Año. La revelación la tomó sin aviso mientras avanzaba con su rutina del día, la conmovió al punto de quebrarla en cámara.

Leé además

Thiago Medina sigue mejorando a casi un mes del accidente que lo tuvo con riesgo de vida.

Daniela Celis contó cómo sigue Thiago Medina a casi un mes del accidente y qué evalúan los médicos

Por Agustín Zamora
thiago medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a daniela celis

Thiago Medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a Daniela Celis

Por Redacción Espectáculos
Daniela Celis de Gran Hermano.
Daniela Celis de Gran Hermano.
Daniela Celis de Gran Hermano.

La noticia que impactó a Daniela Celis

El impacto inicial surgió cuando Celis revisó la rutina del día y descubrió que su nombre figuraba entre los 100 Personajes del Año. La escena se desarrolló mientras se dirigía a maquillarse para una conducción programada y la conmoción le impidió modular con claridad las frases.

Thiago Medina y Daniela Celis

Su reacción fue una mezcla de incredulidad, orgullo y alivio por alcanzar algo que imaginó desde hace años. Ella misma explicó que nunca recibió un aviso previo, por lo que el anuncio la sorprendió por completo. La distinción la ubicó entre figuras de amplia trayectoria y potenció un sueño que acompañó su recorrido desde antes de ser conocida.

Su relación con Thiago Medina

El segundo plano de la jornada se desplazó hacia el vínculo sentimental que mantuvo con Thiago Medina, padre de sus hijas Aimé y Laia, y la conversación televisiva sobre un posible casamiento. La mención de Romina Uhrig en un programa de espectáculos disparó la consulta de Ángel de Brito y Daniela respondió con humor para desviar la tensión del momento. Sin embargo no evitó el núcleo de la cuestión porque la frase que originó la especulación existió. Thiago admitió que la pronunció durante su salida de un cuadro médico complejo. Para Celis ese instante tuvo valor emocional por la fragilidad del contexto y por la sinceridad con la que él se expresó.

Embed

El testimonio de ambos destacó una etapa familiar que encontraron fortalecida por la llegada de sus hijas y por la estabilidad que declararon haber construido. Thiago comentó que disfrutó de su entorno cercano y Daniela sostuvo que experimentó un proceso en el que recibió reconocimientos y noticias que superaron cualquier expectativa. En conjunto la secuencia mostró cómo una mención pública y un diálogo íntimo modificaron el pulso de un día común.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

Thiago Medina continúa su recuperación tras el grave accidente y Daniela Celis reveló su delicado estado

Por Redacción Espectáculos
Dalma y Gianinna en el juicio tras la muerte de su padre.

Nueva fecha para el juicio de Diego Maradona: la reacción de Dalma y Gianinna

Por Redacción Espectáculos
La decoración de navidad de la China Suárez donde imitaría el estilo de vida de Wanda Nara. 

La navidad de la China Suárez en Turquía tiene sospechosamente el estilo Wanda Nara

Por Redacción Espectáculos
La China Suárez no dejó que la sigan criticando.

Irreconocible: el cambio de look de la China Suárez que sorprendió a todos sus fanáticos

Por Redacción Espectáculos