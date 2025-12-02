Nueva fecha para el juicio de Diego Maradona: la reacción de Dalma y Gianinna

El proceso judicial por la muerte de Diego Maradona volvió a su etapa inicial , luego del escándalo protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro tomaron la medidade que en marzo de 2026 se reinicie el juicio.

El contexto volvió a cambiar después del escándalo que provocó la actuación de la ex jueza Julieta Makintach . Sus decisiones anularon el juicio anterior y frenaron el proceso en seco, lo que dejó a la familia Maradona sin una fecha concreta para avanzar . La resolución del tribunal funcionó como un punto de quiebre y reinstaló la expectativa por una instancia que convocará a 90 testigos y que buscará delinear responsabilidades médicas , administrativas y profesionales alrededor de los días finales del astro.

La hija de Diego Maradona, Gianina Maradona (c i), asiste al juicio por la muerte de su padre este martes, en Buenos Aires (Argentina). Tras la suspensión del debate por una semana, el juicio por la muerte de Maradona se reanuda con una audiencia trascendental en la que se decidirá sobre la recusación de una de las juezas, una medida que podría llevar incluso a la nulidad de todo el proceso.

Las reacciones no tardaron en aparecer y Dalma Maradona expresó su alivio en redes sociales sin ocultar su carga emocional: “Más allá de todos los intentos para que no sucediera tenemos fecha de juicio. Tenés fecha de juicio. Seguiremos poniéndole el cuerpo y enfrentando todo lo que se viene para que tengas la justicia que te merecés. Gracias a todos por el apoyo . Seguimos todos juntos pidiendo justicia”.

Gianinna acompañó el sentimiento en la misma línea: “ Después de tantos meses y un sufrimiento absoluto tenemos fecha hay juicio nuevamente. Lo vamos a lograr vas a tener la justicia que te merecés y van a pagar todos los que nos dejaron sin vos. Estamos más cerca Babu. Menos mal que te tengo espalda con espalda desde y para siempre. Te amo medio limón ”.

Jana Maradona, hija de Diego Armando Maradona, asiste al juicio por la muerte de su padre este martes, en Buenos Aires (Argentina). Tras la suspensión del debate por una semana, el juicio por la muerte de Maradona se reanuda con una audiencia trascendental en la que se decidirá sobre la recusación de una de las juezas, una medida que podría llevar incluso a la nulidad de todo el proceso.

El clima dentro del tribunal reflejó la intensidad del momento. Las hermanas se mantuvieron presentes durante el anuncio y retomaron públicamente una lucha que no cedió desde el primer día. Semanas atrás, en medio del jury contra Makintach, Gianinna había mostrado la crudeza emocional que atravesó al regresar a declarar en un proceso que apuntó contra la jueza por las irregularidades del juicio nulo.

Sus críticas a la jueza Makintach

“Y ahora voy camino a revolver mie... a que el corazón se vuelva a estrujar pero por vos al fin del mundo. La verdad es la verdad ayer hoy y siempre. Con los dos huevos con los que no nací pero que tengo porque soy tu hija. Caiga quien caiga me da igual”, escribió antes de ingresar. Más tarde relató la dificultad del momento en otro mensaje: “Fue más difícil de lo que pensaba entrar a una sala para ser testigo de un juicio político a la jueza por el juicio de la muerte de mi papá no me lo hubiese imaginado en mi día”.

Julieta Makintach Julieta Makintach

El cierre de su mensaje apuntó a una convicción que atravesó todo el proceso: “Quiero volver a creer en la justicia Argentina y que todos paguen por el daño que te hicieron y siguen haciendo. Vas a tener la justicia que te merecés papá te lo prometo”. Esa promesa se combinó con un gesto íntimo que completó su jornada: un regreso a La Plata para pasar por la casa de su padre porque necesitaba sentir la cercanía simbólica que siempre encontró ahí. Según contó, su madre la recibió con el acompañamiento de siempre y fortaleció un vínculo que funcionó como sostén frente a un itinerario judicial que volvió a ponerse en marcha.