A 5 años de la muerte de Diego Maradona: las emotivas palabras de sus hijos

El aniversario del fallecimiento de Diego Maradona se da en medio del escandaloso juicio que han atravesado sus seres queridos.

Este 25 de noviembre se cumplen 5 años de la muerte de Diego Maradona. Las publicaciones de Dalma, Gianinna, Diego Jr. y Diego Fernando dibujaron un mapa íntimo y contundente sobre el modo en que cada uno sostiene la figura del Diez en un presente marcado por el litigio judicial y un afecto que no se apaga.

El homenaje de sus hijos Dalma abrió la jornada apropiándose del homenaje que Boca Juniors publicó desde La Bombonera, donde hinchas dejaron flores en la estatua del 10, una escena que la conectó de inmediato con una foto de su infancia al lado de su padre. Más tarde sumó reconocimientos internacionales, como el que llegó desde el estadio del Manchester City, y reforzó una vez más la promesa de reclamar justicia hasta el final.

En paralelo, Gianinna optó por un registro más visceral, con imágenes que alternaron ternura, enojo y cansancio acumulado, mientras Diego Jr. escribió desde Italia un texto cargado de preguntas existenciales, desconsuelo y evocaciones de todo lo que su padre no llegó a vivir. El recorrido lo completó Diego Fernando, que compartió un video sencillo y luminoso con recuerdos junto a Maradona, administrado desde la cuenta de Verónica Ojeda.

Las palabras de los hijos no eludieron la dimensión afectiva ni la herida judicial. "Boca te amo. Gracias. Y vos papá, vas a tener la justicia que te merecés. Te lo prometo", escribió Dalma frente al homenaje xeneize. Más tarde insistió: "Te extrañamos todos los días de nuestras vidas, Dieguito. Será justicia". Desde un registro distinto, Gianinna arremetió con un texto directo: "5 años del último beso, de nuestro hasta luego… 5 años de ese llamado de mierda, ambulancias, policías, médicos, hijos de puta disfrazados de amigos, chorros, asesinos, lacras… 5 años de caos interno, injusticia y un dolor que es intransferible".

Dalma Maradona Dalma Maradona declaró en el juicio por la muerte de Diego. El mensaje de Diego Jr. Luego agregó una foto abrazada a su padre: “Tu paz en mi pecho, mi refugio eterno. Te amo”. Desde Italia, Diego Jr. escribió: “Es este maldito aire que falta… esta tristeza que ya no puede ser alegría”. Y siguió con preguntas que desbordaron dolor: “¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Podemos abrazarnos?”. Finalmente, Diego Fernando acompañó imágenes de su infancia con un mensaje breve: “Recuerdos para siempre, PA. Siempre juntos”.