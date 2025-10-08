8 de octubre de 2025 - 08:44

Daniela Celis contó cómo sigue Thiago Medina a casi un mes del accidente y qué evalúan los médicos

La ex Gran Hermano compartió un nuevo parte médico y contó los avances en la recuperación de su expareja.

Thiago Medina sigue mejorando a casi un mes del accidente que lo tuvo con riesgo de vida.





Desde sus historias de Instagram, la influencer informó que Thiago sigue evolucionando favorablemente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde fue intervenido de urgencia tras el siniestro que lo dejó al borde de la muerte.

Thiago Medina




Cómo sigue la salud de Thiago Medina y que evalúan los médicos

“Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz”, escribió Daniela en la red social en la que día tras día informó de los avances de su ex, reflejando el optimismo por la pronta mejoría.

En el mismo posteo, Celis compartió parte de la actualización médica: “Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibiótico por vía oral”.

Daniela Celis




Aliviada y esperanzada por los progresos de Thiago, la ex participante de Gran Hermano sumó un mensaje de aliento: “Celebremos cada logro, acompañemos sus avances y seguimos deseando su recuperación”.

Finalmente, Daniela agradeció el apoyo recibido en este difícil momento: “Como siempre, gracias por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.

