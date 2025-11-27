Murió "Meche" Portillo, histórica productora de Intrusos, tras complicaciones por una neumonía bilateral

La histórica productora de Intrusos murió tras permanecer internada en terapia intensiva por una neumonía bilateral. Era considerada “la cabeza detrás” del ciclo y mantenía un vínculo personal de casi 30 años con Rodrigo Lussich.

Meche Portillo: productora y creadora de Los Escandalones en Intrusos.

La muerte de Mercedes “Meche” Portillo generó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo. La reconocida productora de Intrusos (América) falleció luego de permanecer internada en terapia intensiva con un cuadro de neumonía bilateral. Esto último agravó su ya delicado estado de salud.

Su situación había sido mencionada al aire por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich el 25 de noviembre. Ambos pidieron cadenas de oración para acompañarla en un momento crítico.

Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos: el profundo dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Portillo ocupaba un rol central dentro de Intrusos: Lussich la definía como “la cabeza detrás” de los contenidos que el programa desarrolla desde hace seis años. Entre sus aportes más destacados se encontraba la creación de Los escandalones, uno de los segmentos más identificables del ciclo.

Sin embargo, su tarea trascendía lo televisivo. También formaba parte de la producción de la obra teatral Socios al desnudo, protagonizada por los propios conductores, motivo por el cual acompañaba las giras por el interior del país.

Murió Meche Portillo, la productora de Intrusos y amiga de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares Murió Meche Portillo, la productora de Intrusos y amiga de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. redes La relación entre Portillo y la dupla de conductores era, además, profundamente personal. Lussich contó que se conocían desde hacía casi 30 años y que la consideraba una “compañera, amiga y hermana”.