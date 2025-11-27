27 de noviembre de 2025 - 23:43

Murió "Meche" Portillo, histórica productora de Intrusos, tras complicaciones por una neumonía bilateral

La histórica productora de Intrusos murió tras permanecer internada en terapia intensiva por una neumonía bilateral. Era considerada “la cabeza detrás” del ciclo y mantenía un vínculo personal de casi 30 años con Rodrigo Lussich.

Meche Portillo: productora y creadora de Los Escandalones en Intrusos.

Meche Portillo: productora y creadora de Los Escandalones en Intrusos.

La muerte de Mercedes “Meche” Portillo generó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo. La reconocida productora de Intrusos (América) falleció luego de permanecer internada en terapia intensiva con un cuadro de neumonía bilateral. Esto último agravó su ya delicado estado de salud.

Su situación había sido mencionada al aire por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich el 25 de noviembre. Ambos pidieron cadenas de oración para acompañarla en un momento crítico.

Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos: el profundo dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Portillo ocupaba un rol central dentro de Intrusos: Lussich la definía como “la cabeza detrás” de los contenidos que el programa desarrolla desde hace seis años. Entre sus aportes más destacados se encontraba la creación de Los escandalones, uno de los segmentos más identificables del ciclo.

Sin embargo, su tarea trascendía lo televisivo. También formaba parte de la producción de la obra teatral Socios al desnudo, protagonizada por los propios conductores, motivo por el cual acompañaba las giras por el interior del país.

La relación entre Portillo y la dupla de conductores era, además, profundamente personal. Lussich contó que se conocían desde hacía casi 30 años y que la consideraba una “compañera, amiga y hermana”.

Durante los días previos, ambos habían compartido en redes sociales imágenes de viajes recientes y momentos que reflejaban el vínculo cercano que los unía. En uno de esos mensajes, Lussich recordó un recorrido por Nueva York en el que Portillo le confió que allí se sentía “más libre” y “menos mirada”.

La productora se había descompensado tras regresar de una salida de trabajo en Jujuy. Según detalló Lussich en su mensaje, fue internada de urgencia y permanecía intubada, conectada a un respirador y luchando por su vida. En ese mismo pedido, el conductor había convocado a una cadena de oración, describiendo aquel momento como el más difícil que le tocó atravesar.

El fallecimiento de “Meche” Portillo deja una profunda huella en Intrusos y en toda la comunidad artística que la reconocía por su talento, su creatividad y su rol fundamental detrás de cámara.

