Thiago Medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a Daniela Celis

Luego de su inesperada recuperación, el ex participante de Gran Hermano sorprendió a todos sus seguidores con la propuesta.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, protagonizó un emotivo momento al pedirle matrimonio a Daniela Celis mientras continúa su recuperación luego de ser internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El accidente de Thiago fue de tal gravedad que lo mantuvo casi un mes en terapia intensiva, con un cuadro inicial de pronóstico reservado.

Thiago Medina habló del embarazo de Daniela Celis Thiago Medina habló del embarazo de Daniela Celis Sin embargo, su evolución sorprendió tanto a los médicos como a su entorno: ya se encuentra lúcido, con movilidad propia y en proceso de rehabilitación. La decisión de trasladarlo a una sala de cuidados intermedios marcó un punto de inflexión en su recuperación. En ese contexto, Thiago sorprendió a todos al manifestar su deseo de casarse con Daniela, gesto que sus allegados interpretaron como una señal de esperanza y afecto renovado.

Embed - Daniela Celis nos cuenta las últimas noticias sobre Thiago Medina | #CortaPorLozano Las palabras de Romina Uhrig Romina Uhrig, amiga cercana de la pareja, fue quien relató el momento en el programa Se picó, conducido por Gastón Trezeguet. “Le pregunté si seguía pensando en casarse con Dani y me dijo que sí. Renació el amor y él quiere casarse con ella”, contó. Luego añadió: “¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le propuso casamiento. Fue así: Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le dijo si quería casarse con él”. Según Uhrig, Daniela reaccionó con emoción: “Ella lo ama a él, se aman los dos”.

En la misma entrevista, Uhrig destacó la mejoría del joven: “Thiago ya camina, hoy se largó a caminar solito y entiende todo. Se acuerda de todo menos del accidente”. Además, confirmó que la pareja retomó la convivencia: “Él se va a ir a la casa de ella cuando le den el alta”.

La enorme casa que compraron Daniela Celis y Thiago Medina. La enorme casa que compraron Daniela Celis y Thiago Medina. El testimonio de Daniela Celis Por su parte, Daniela Celis habló del tema en Cortá por Lozano (Telefe), donde explicó con prudencia que prefiere esperar a que Thiago salga del hospital para definir el rumbo de la relación. “No sé si son efectos de la medicación o lo dice de verdad. Yo estoy viendo que salga de ahí para ver cómo continúa todo. Él me dijo que quiere volver a casa, estar con las nenas, y yo le dije que si quiere, puede volver. Yo ya estaba preparando la casa, la medicación y todo”, expresó.