Tras 28 días y tres cirugías, Thiago Medina fue dado de alta: "Ya está de motos"

El joven salió del hospital ante una multitud de seguidores que lo acompañaron durante su internación.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina fue dado de alta este miércoles del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego de permanecer 28 días internado a raíz del grave accidente en moto que sufrió a fines de septiembre.

A su salida, visiblemente emocionado, el joven aseguró que el vehículo que casi le cuesta la vida “no lo va a usar más”. “Esto te cambia la manera de pensar”, expresó frente a las cámaras, al recordar los días críticos que atravesó durante su internación.

Ante una multitud, Thiago salió del hospital.

En sus primeras declaraciones tras el alta médica, Thiago confesó que lo único que pensaba durante su internación era en reencontrarse con sus hijas.

"Cuando me dieron el alta, lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas", contó conmovido.

También agradeció al equipo médico del hospital y a todos los que se preocuparon por su salud y se sumaron a las cadenas de oración: "Gracias a todos por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro".

"No tuve miedo mientras estaba internado, quería recuperarme rápido para irme a casa", señaló y ante la pregunta de si se volvería a subir a una moto contestó"No, ya está de motos, quiero ver a mis hijas", sumó.

Thiago desmintió propuesta de casamiento a Daniela Celis

En cuanto a los rumores que circularon en redes sobre una posible propuesta de casamiento a su expareja Daniela Celis, Thiago fue tajante: "No es cierto lo del casamiento. Si se da, lo hablaremos en las redes".

El joven, que saltó a la fama en Gran Hermano 2022, sorprendió al revelar que durante su recuperación empezó a pensar en estudiar arquitectura.

Thiago junto a los enfermeros y médicos que lo cuidaron durante 28 días.

El parte médico del alta

Más temprano, el Ministerio de Salud bonaerense había emitido un parte oficial en el que confirmaba que Medina sería dado de alta luego de una evolución favorable.

"Tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha", indicaba el comunicado.

El parte también destacó el trabajo de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería, que acompañaron su recuperación.

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria", finalizaba el texto.

