A los besos en Mendoza: vieron a Martín Demichelis en un evento junto a una mujer

La escena se conoció mientras atraviesa su proceso de separación de Evangelina Anderson, con quien compartió 18 años de relación y formó una familia.

Martín Demichelis volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de que se filtrara un video en el que se lo ve muy cercano a una mujer en la provincia de Mendoza, en un contexto público y rodeado de gente. El exfutbolista y actual director técnico aparece a los besos, relajado y sin intentar ocultarse.

Martín Demichelis La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista. Web Dónde vieron a Martín Demichelis El material fue presentado en el programa A la Tarde (América TV), donde se aseguró que Demichelis viajó especialmente a Mendoza para encontrarse con esta mujer. El periodista Oliver Quiroz, encargado de mostrar el video, destacó: “A él se lo ve bien, sonriente. Viajó a una provincia a encontrarse con esta morocha. Se ve clarito que es él”. También recordó que en ocasiones anteriores se había dicho que los viajes del exdefensor respondían a encuentros con amigos, aunque este episodio reforzó la versión de un nuevo romance en desarrollo.

Embed MARTÍN DEMICHELIS INFRAGANTI CON UNA MUJER EN MENDOZA



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/lRDcHavmoc — América TV (@AmericaTV) December 9, 2025 La aparición del video se da en un momento particularmente sensible para Demichelis, ya que está próximo a enfrentar un divorcio millonario con Evangelina Anderson. La modelo y conductora, actualmente participante de MasterChef Celebrity (Telefe), ya fue vista junto a sus abogados, Fernando Burlando y Jésica Brigandi, lo que anticipa una compleja discusión por la división de bienes. La magnitud del conflicto legal mantiene el tema en agenda y suma tensión a la situación personal del exjugador.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis Su relación con Evangelina Anderson En paralelo, el escándalo reactivó viejos rumores sobre el inicio de la relación entre Demichelis y Anderson. En el mismo programa, la panelista Nadia Epstein lanzó una acusación contundente al afirmar: “Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse”. Además, recordó un episodio ocurrido durante una Navidad en el pueblo natal del exfutbolista: “La primera Navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita”.