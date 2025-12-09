9 de diciembre de 2025 - 22:12

A los besos en Mendoza: vieron a Martín Demichelis en un evento junto a una mujer

La escena se conoció mientras atraviesa su proceso de separación de Evangelina Anderson, con quien compartió 18 años de relación y formó una familia.

Martín Demichelis habló de lo que significa enfrentar a River Plate

Martín Demichelis habló de lo que significa enfrentar a River Plate

Foto:

Por Redacción Espectáculos

Martín Demichelis volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de que se filtrara un video en el que se lo ve muy cercano a una mujer en la provincia de Mendoza, en un contexto público y rodeado de gente. El exfutbolista y actual director técnico aparece a los besos, relajado y sin intentar ocultarse.

Leé además

Martín Demichelis.

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa de una empresa constructora

Por Redacción Deportes
martin demichelis tuvo el primer gesto publico con su hijo mayor, facundo bono

Martín Demichelis tuvo el primer gesto público con su hijo mayor, Facundo Bono

Por Redacción Espectáculos
Martín Demichelis
La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

Dónde vieron a Martín Demichelis

El material fue presentado en el programa A la Tarde (América TV), donde se aseguró que Demichelis viajó especialmente a Mendoza para encontrarse con esta mujer. El periodista Oliver Quiroz, encargado de mostrar el video, destacó: “A él se lo ve bien, sonriente. Viajó a una provincia a encontrarse con esta morocha. Se ve clarito que es él”. También recordó que en ocasiones anteriores se había dicho que los viajes del exdefensor respondían a encuentros con amigos, aunque este episodio reforzó la versión de un nuevo romance en desarrollo.

Embed

La aparición del video se da en un momento particularmente sensible para Demichelis, ya que está próximo a enfrentar un divorcio millonario con Evangelina Anderson. La modelo y conductora, actualmente participante de MasterChef Celebrity (Telefe), ya fue vista junto a sus abogados, Fernando Burlando y Jésica Brigandi, lo que anticipa una compleja discusión por la división de bienes. La magnitud del conflicto legal mantiene el tema en agenda y suma tensión a la situación personal del exjugador.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Su relación con Evangelina Anderson

En paralelo, el escándalo reactivó viejos rumores sobre el inicio de la relación entre Demichelis y Anderson. En el mismo programa, la panelista Nadia Epstein lanzó una acusación contundente al afirmar: “Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse”. Además, recordó un episodio ocurrido durante una Navidad en el pueblo natal del exfutbolista: “La primera Navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita”.

No todos los presentes coincidieron con esa versión. El periodista Daniel Fava tomó la palabra para relativizar esas acusaciones y sostuvo: “Eso porque él estaba de novio con una chica de Justiniano Posse y después conoció a Evangelina Anderson, en un periodo de confusión”. La aclaración abrió un contrapunto en el debate televisivo y dejó en evidencia que las versiones sobre el pasado siguen siendo motivo de discusión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La escandalosa separación de un ex compañero de Martín Demichelis

Jugó con Martín Demichelis y hoy afronta una escandalosa separación matrimonial

Por Redacción Deportes
Las postales de Maru Botana en Mendoza.

Maru Botana disfrutó del show de Hernán Cattaneo en Mendoza junto a su familia

Por Redacción Espectáculos
asi es la casa de ricardo darin en palermo: construida en 1938 y un diseno clasico

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

Por Redacción Espectáculos
Paula Chaves optó por decorar su casa con un arbolito de Navidad atípico y fue muy criticada en redes. 

Paula Chaves mostró su arbolito de Navidad y dejó a todos en shock: "Parece un gualicho"

Por Redacción Espectáculos