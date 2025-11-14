14 de noviembre de 2025 - 12:48

Martín Demichelis tuvo el primer gesto público con su hijo mayor, Facundo Bono

El primogénito del exjugador y director técnico compartió una reflexión en sus redes, que su padre no tardó en reaccionar.

Martín Demichelis y su hijo Facundo Bono
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Martín Demichelis atraviesa un año de fuertes cambios personales y profesionales, pero esta vez sorprendió por un gesto cargado de sensibilidad. El exdirector técnico de Rayados de México, quien también se separó de Evangelina Anderson hace pocos meses, mostró públicamente su cariño hacia su hijo mayor, Facundo Bono.

Leé además

Charlotte Caniggia enfrentó a la China Suárez tras analizar su nuevo trabajo.

La China Suárez suma una inesperada enemiga: "Se acuesta con el marido de..."

Por Agustín Zamora
 Victoria Kjær Theilvig dejará la corona este 21 de noviembre.

Cuándo es Miss Universo 2025 y cómo se define la ganadora

Por Agustín Zamora

El joven tatuador compartió una reflexión íntima en Instagram que llamó la atención por su tono confesional: “Lo que quema por dentro también es lo que alumbra por fuera. Ardo. Me transformo. No busco encajar. Busco encender. Es mi manera de seguir vivo. Y el resto… mejor que lo diga el silencio”.

Acompañó el mensaje con varias fotos que retrataron un momento personal y artístico. Entre los miles de usuarios que reaccionaron apareció un “Me gusta” del propio Demichelis, un gesto mínimo en apariencia, pero significativo por su contexto.

Se trató de la primera demostración pública de afecto del exfutbolista hacia Facundo, quien nació antes de la relación que “Demi” mantuvo con la actual participante de MasterChef Celebrity.

hijo-martin-demichelis

El vínculo de Martín Demichelis con su primogénito, Facundo Bono

Durante años, su vínculo permaneció lejos de la exposición mediática. La paternidad del joven se conoció a comienzos de la pandemia, cuando Demichelis decidió reconocerlo legalmente, y la historia tomó mayor notoriedad en agosto de 2024, cuando Facundo publicó un descargo en sus redes.

En ese mensaje se definió como “el bastardo”, explicó su historia familiar y expresó que mantenía una relación positiva tanto con sus hermanos como con la esposa del exjugador. Ese relato generó empatía entre los seguidores y abrió una nueva etapa en su vida pública.

Embed

Ahora, el gesto de Demichelis volvió a instalar la conversación y provocó una ola de reacciones positivas. Muchos usuarios celebraron que el exfutbolista apoyara abiertamente a su hijo y destacaron la importancia del reconocimiento emocional en un momento personal complejo para ambas partes.

La simple acción de un “Me gusta” alcanzó para mostrar un acercamiento que, aunque discreto, dejó una huella visible. En un año marcado por rupturas y redefiniciones, Demichelis eligió enviar un mensaje claro, su vínculo con Facundo tiene lugar en su presente.

Martín Demichelis y su hijo Facundo Bono (2)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los habitantes del castillo de The Rocky Horror Picture Show: Nell Campbell, Patricia Quinn, Tim Curry y Richard O’Brien, en la versión cinematográfica de 1975 del musical imaginado por OBrien.

El reestreno en cine de "The Rocky Horror Picture Show", en Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
Shakira junto a sus hijos en la premiere de Zootopia 2, habló de su vínculo y sobre el Super Bowl.

Los looks de Shakira y sus hijos en el estreno de "Zootopia 2": qué hacen en la película de Disney

Por Redacción Espectáculos
Cris Morena y el calvario que vive desde hace cinco años con un acosador.

Quién es el acosador de Cris Morena: un músico la persigue hace cinco años y ella vive un calvario

Por Redacción Espectáculos
Charlotte Caniggia se casa con su novio antes de fin de año. 

Charlotte Caniggia y Roberto Storino se casan después de siete años de relación: los detalles del casamiento

Por Agustín Zamora