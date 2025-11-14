Martín Demichelis tuvo el primer gesto público con su hijo mayor, Facundo Bono

Martín Demichelis atraviesa un año de fuertes cambios personales y profesionales, pero esta vez sorprendió por un gesto cargado de sensibilidad . El exdirector técnico de Rayados de México, quien también se separó de Evangelina Anderson hace pocos meses, mostró públicamente su cariño hacia su hijo mayor, Facundo Bono .

La China Suárez suma una inesperada enemiga: "Se acuesta con el marido de..."

El joven tatuador compartió una reflexión íntima en Instagram que llamó la atención por su tono confesional: “Lo que quema por dentro también es lo que alumbra por fuera. Ardo. Me transformo. No busco encajar. Busco encender. Es mi manera de seguir vivo. Y el resto… mejor que lo diga el silencio”.

Acompañó el mensaje con varias fotos que retrataron un momento personal y artístico . Entre los miles de usuarios que reaccionaron apareció un “Me gusta” del propio Demichelis , un gesto mínimo en apariencia, pero significativo por su contexto.

Se trató de la primera demostración pública de afecto del exfutbolista hacia Facundo , quien nació antes de la relación que “Demi” mantuvo con la actual participante de MasterChef Celebrity.

Durante años, su vínculo permaneció lejos de la exposición mediática. La paternidad del joven se conoció a comienzos de la pandemia, cuando Demichelis decidió reconocerlo legalmente , y la historia tomó mayor notoriedad en agosto de 2024 , cuando Facundo publicó un descargo en sus redes.

En ese mensaje se definió como “el bastardo”, explicó su historia familiar y expresó que mantenía una relación positiva tanto con sus hermanos como con la esposa del exjugador. Ese relato generó empatía entre los seguidores y abrió una nueva etapa en su vida pública.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Facundo Bono (@facundobono)

Ahora, el gesto de Demichelis volvió a instalar la conversación y provocó una ola de reacciones positivas. Muchos usuarios celebraron que el exfutbolista apoyara abiertamente a su hijo y destacaron la importancia del reconocimiento emocional en un momento personal complejo para ambas partes.

La simple acción de un “Me gusta” alcanzó para mostrar un acercamiento que, aunque discreto, dejó una huella visible. En un año marcado por rupturas y redefiniciones, Demichelis eligió enviar un mensaje claro, su vínculo con Facundo tiene lugar en su presente.