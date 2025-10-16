16 de octubre de 2025 - 23:55

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa de una empresa constructora

El exentrenador de River figuraría como socio de la empresa, que vendió departamentos pero nunca los entregó, según la denuncia. Evangelina Anderson no quiso hablar del caso.

Martín Demichelis.

Martín Demichelis.

Foto:

El Gráfico
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Martín Demichelis, exentrenador de River, fue denunciado por una presunta estafa. La acusación es llevada adelante por un grupo de personas representadas por la abogada María Florencia Arieto, quien decidió llevar el caso a la Justicia.

Leé además

Fútbol. Marcelo Gallardo entrenador de River Plate. 

Por importante torneo de Fútbol, La Lepra jugará ante River en el Mario Kempes cordobés

Por Gonzalo Tapia
Jorge Brito, muy crítico con el presente futbolístico de River Plate y la conducción de Marcelo Gallardo. 

Mundo River: Jorge Brito señaló a Gallardo como "responsable" del momento del equipo, pero lo bancó a muerte

Por Redacción Deportes

La entidad “nunca entregó los departamentos y desaparecieron”, dijo Arieto. Y detalló que el reclamo apunta a la empresa constructora Faer Group, que tiene “tiene entre sus socios Martín Demichelis y que el terreno donde debía ser construido el edificio es del padre de Evangelina Anderson (su expareja)”.

Embed

En LAM, el panelista Pedro “Pepe” Ochoa reveló que Demichelis “en 2018 se metió como socio en una empresa tras hacer una inversión. La misma empezó a generar fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios, para así vender departamentos”.

Y agregó: “En uno de los que abrieron, lo vendieron entero. Nunca entregaron los departamentos, no hay respuestas y hasta día de hoy no hay oficinas físicas de la empresa. Además, el director está prófugo”. “Martín Demichelis es llevado a la justicia por presunto fraude. El terreno donde se iba a hacer todo es del padre de Evangelina Anderson”, amplió.

Cabe destacar que Anderson fue consultada por el caso. “No voy a hablar porque no tienen nada que ver conmigo ni mi familia. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen”, aclaró. Y concluyó: “No se puede anunciar así a la gente. Que lo demuestren, es imposible. No se metan con mi papá ni nadie de mi familia. Que vengan a hablar así... Si no lo comprueban, puede haber problemas”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. El mítico Estadio Olímpico de Montjuic, escenario donde debutó Messi

"21 años ya... Increíble": el mensaje de Messi a más de dos décadas de su debut con el Barcelona

Por Gonzalo Tapia
El platense Tomás Etcheverry celebra su clasificación a los cuartos de final está vez en Estocolmo

Gran triunfo de Etcheverry en tenis, para meterse en los cuartos de final en Estocolmo

Por Gonzalo Tapia
Josefina Mesa medalla mundialista de bronce.

La mendocina que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Taekwondo

Por Gisel Guajardo
El Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

Cómo es el Circuito de las Américas de la Fórmula 1 y así fue la mejor vuelta de Franco Colapinto

Por Cristian Reta