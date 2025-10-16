Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa de una empresa constructora

El exentrenador de River figuraría como socio de la empresa, que vendió departamentos pero nunca los entregó, según la denuncia. Evangelina Anderson no quiso hablar del caso.

Martín Demichelis, exentrenador de River, fue denunciado por una presunta estafa. La acusación es llevada adelante por un grupo de personas representadas por la abogada María Florencia Arieto, quien decidió llevar el caso a la Justicia.

La entidad “nunca entregó los departamentos y desaparecieron”, dijo Arieto. Y detalló que el reclamo apunta a la empresa constructora Faer Group, que tiene “tiene entre sus socios Martín Demichelis y que el terreno donde debía ser construido el edificio es del padre de Evangelina Anderson (su expareja)”.

En LAM, el panelista Pedro "Pepe" Ochoa reveló que Demichelis "en 2018 se metió como socio en una empresa tras hacer una inversión. La misma empezó a generar fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios, para así vender departamentos".

Y agregó: “En uno de los que abrieron, lo vendieron entero. Nunca entregaron los departamentos, no hay respuestas y hasta día de hoy no hay oficinas físicas de la empresa. Además, el director está prófugo”. “Martín Demichelis es llevado a la justicia por presunto fraude. El terreno donde se iba a hacer todo es del padre de Evangelina Anderson”, amplió.