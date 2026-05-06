Una indirecta para Martín Demichelis: el like de Evangelina Anderson que revolucionó las redes sociales

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la atención luego de una interacción en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Martín Demichelis . La modelo dejó un “me gusta” en una publicación con un mensaje sobre relaciones de pareja y figuras paternas, gesto que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

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La situación ocurrió semanas después de que ambos confirmaran su distanciamiento tras casi veinte años de relación y tres hijos en común.

La captura fue difundida por Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, y mostraba un posteo con la frase: “ La vida te dio otra oportunidad . Si ya elegiste mal al papá, al menos elegí bien al padrastro”. Aunque Anderson no hizo comentarios públicos sobre ese contenido, la interacción alimentó especulaciones sobre el trasfondo de la ruptura con el exentrenador de River .

Declaraciones sobre valores y límites

En una entrevista reciente con Ángel de Brito, la modelo evitó profundizar en los motivos concretos de la separación, aunque dejó definiciones que marcaron distancia respecto de Demichelis. “Imaginate que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer, ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian”, expresó.

Así es la mansión de Evangelina Anderson y Martin Demichelis en Alemania. Así es la mansión de Evangelina Anderson y Martin Demichelis en Alemania.

“Se me cayó el mundo encima”

A fines de marzo, durante una entrevista con Martín Cirio, la modelo habló con más profundidad sobre el impacto emocional que tuvo la separación. “Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo”, afirmó, al describir el proceso personal que atravesó.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En ese contexto, vinculó la ruptura con un cambio de percepción sobre su relación. “Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”, resumió.