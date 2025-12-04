Jugó con Martín Demichelis y hoy afronta una escandalosa separación matrimonial

En 2003, Martín Demichelis desembarcó en Múnich procedente de River Plate, con la ilusión de ganar en Europa. Schweinsteiger, un año mayor, ya había debutado en el primer equipo del Bayern y comenzaba a consolidarse como promesa. Durante años defendieron juntos la camiseta bávara, compartiendo vestuario, entrenamientos y triunfos, formando un vínculo genuino.

Hoy el foco esta puesto en otro lado, la separación entre Bastian Schweinsteiger, leyenda del fútbol alemán, y Ana Ivanovic, ex número 1 del tenis femenino, se confirmó oficialmente tras nueve años de matrimonio y tres hijos en común. El proceso de divorcio se formalizó luego de que Ivanovic presentó la solicitud ante el Tribunal de Distrito de Múnich en noviembre. Además, quien supo liderar el ranking de la WTA presentó una demanda de manutención en Palma de Mallorca, ciudad donde reside actualmente con sus hijos.

image Por qué se esfumó el amor entre Ivanovic y el exBayern Múnich, Bastian Schweinsteiger De acuerdo con el informe que publicó el medio alemán, el distanciamiento entre la pareja se acentuó por las frecuentes ausencias del ex volante del Bayern Múnich, quien tras su retiro del fútbol profesional, mantuvo una agenda de viajes constante como comentarista deportivo.

En cambio, Ivanovic optó por una vida más estable junto a sus hijos, primero en la paradisíaca ciudad española y luego en Belgrado (Serbia), donde cuenta con el apoyo de su familia. Personas cercanas a la pareja, citadas por el medio alemán, atribuyeron las tensiones a una dinámica familiar desequilibrada y a diferencias irreconciliables, motivo que Ivanovic alegó oficialmente a través de su abogado el 22 de julio de 2025.