Omar Sperdutti rompió el silencio y se defendió: "Me persiguen porque apoyo a Tapia"

La Liga Mendocina está en el centro de la escena. A la investigación por el otorgamiento de certificados truchos, se sumó la presentación de los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán contra Omar Sperdutti , por los presuntos delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y estafas reiteradas. El pope, en las últimas horas, se defendió.

En un diálogo que mantuvo con Canal 9, el presidente del ente madre del fútbol local se expresó respecto a la presentación ante la justicia en su contra. "La persecución que tengo es terrible", comenzó. Luego, le habló al hincha en general: "Que la gente sepa que yo soy un laburante de la vida del fútbol, y yo no vivo de la Liga Mendocina".

Sperdutti contó que tiene el apoyo de sus seres queridos, que le piden que continúe en el deporte. "Toda mi familia, que la han enchastrado, me dice más que nunca que siga en esto porque nos dedicamos a trabajar. Eso molesta a mucha gente, pero sepan que esto a mi me fortalece ", lanzó.

Respecto a las razones que explicarían la persecución, el pope expresó que nacieron con su mensaje a favor de la AFA . " Sigo apoyando a Tapia y Toviggino, y eso me ha traído muchos problemas . Desde hace 10 días que salí a apoyarlos me persiguen por todos lados", contó.

En ese aspecto, el directivo defendió la gestión de Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: "Voy a seguir haciéndolo porque, por ejemplo, en Mendoza, ¿ cuantos equipos hay en Primera División, en la Primera Nacional y el Federal? Y asi recorramos las provincias. Le dieron importancia al interior. Ahora, si se equivocan o no, es un problema de Dios que estará con ellos, y que la justicia dispondrá ".

El presidente de la Liga Mendocina se refirió a los arbitrajes en el fútbol local, y no descartó tomar medidas en el futuro cercano. "Con el tema de los árbitros, la verdad veo que hay mucha soberbia en la juventud que está dirigiendo", expresó en el mismo diálogo que mantuvo con el medio provincial".

Entre otras cosas, advirtió que podría cambiar el equipo de trabajo respecto a ese tema: "Vamos a ver como seguimos, si con este grupo o buscamos uno nuevo. Últimamente no estamos recibiendo la contestación que necesitamos".

Finalmente, expresó que "El primer respeto va desde el árbitro hacia los chicos, y depende de cómo dirija a veces hay problemas afuera. Sé que es muy difícil ser árbitro porque nunca conformás a todos. Pero, por ejemplo, lo que pasó en cancha de Beltrán este domingo fue lamentable: 3 penales y 3 expulsiones. La gente de eso se está cansando en todos lados", tiró.

La palabra del abogado del presidente de la Liga:

ligueros.jpg El allanamiento a la entidad del fútbol mendocino se produjo en la jornada de hoy. Liga Mendocina de Fútbol

A su vez, el abogado Sergio Ranchilio, defensor legal de Omar Sperdutti, dio detalles de su situación ante la justicia. "El señor Sperdutti como presidente del Consejo Directivo de la Liga Mendocina no está imputado en ninguna causa. Tampoco en la de los certificados truchos", sentenció.

Luego, en relación a la actuación de las autoridades, esbozó: "Esta nueva denuncia, si bien tuvo rebote mediático sobre posibles allanamientos y detenciones, el fiscal no le ha dado ningún tramite de urgencia. Ha pedido medidas preliminares, expedientes de otras jurisdicciones para tener a la vista. Esto denota que la gravedad de los hechos no sería tal, en principio".

Para cerrar, Ranchilio le bajó el precio a las denuncias." Se trata de cuestiones administrativas y estatutarias que deben definirse en primer lugar dentro de las autoridades de la liga: tribunal de cuentas, asamblea, consejo directivo y eventualmente, ante una irregularidad, en la DPJ y la justicia".