Rechazaron la detención e imputación a Omar Sperdutti en causa contra la Liga Mendocina

El Ministerio Público Fiscal (MPF) , a través de su Unidad Fiscal de Delitos Contra el Medio Ambiente, Contra los Animales y No Especializados , informó que el fiscal a cargo, Juan Manuel Sánchez , rechazó la solicitud de detención e imputación contra Omar Sperdutti , presidente de la Liga Mendocina de Fútbol , así como contra otros responsables en la causa en curso.

En ese sentido, la solicitud de detención, entendida como medida de coerción personal accesoria y cautelar, no procede al no existir una imputación formal.

Asimismo, la Fiscalía indicó que un pedido adicional, presentado por la querella bajo la figura del supuesto delito de “Administración Fraudulenta” , tampoco será admitido en esta causa, ya que excede el objeto procesal actualmente investigado. En consecuencia, los denunciantes deberán presentar una nueva causa penal ante la unidad especializada correspondiente. Esa decisión fue explicitada en el comunicado oficial. Por ahora, según el MPF, “ no hay lugar” para avanzar con detenciones ni imputaciones en esta etapa de la causa, al menos con los elementos de prueba disponibles hasta el momento.

La investigación judicial se originó a partir de denuncias sobre la emisión de certificados médicos irregulares -“apto físico” ficticio - para habilitar futbolistas menores a competir en torneos oficiales de la Liga. Según la causa, la firma y sello de una médica municipal habrían sido utilizados sin su consentimiento en decenas de documentos vinculados a estudios cardiológicos..

Al menos 800 certificados (o incluso más de 900 según algunas estimaciones) resultaron sospechosos, y se cree que alcanzan a cientos de jugadores juveniles.

La maniobra involucraría una empresa contratada por la Liga: la Fiscalía ya imputó a varias personas -entre ellas exdirigentes y empleados de ese prestador- por estafa reiterada, uso de documento privado falso y falsificación reiterada.

La magnitud del escándalo generó repercusiones regulatorias, ya que a partir del caso, la legisladora Giuliana Díaz presentó un proyecto para crear un registro de sellos profesionales, con el fin de dificultar la falsificación de firmas y sellos de médicos, abogados u otros profesionales habilitados.

La versión de Sperdutti: denuncia de “campaña de persecución política”

Ante la acusación pública, Omar Sperdutti rompió el silencio y ofreció su versión. El mandatario aseguró sentirse víctima de una “campaña en su contra” y atribuyó las denuncias a motivos políticos-deportivos.

“Me persiguen porque apoyo a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino”, dijo, en alusión a su respaldo a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sperdutti defiende que la contratación de la empresa que prestaba los estudios médicos fue aprobada por el consejo de la Liga, que todos los clubes avalaron el presupuesto, y que él no tiene formación médica como para chequear firmas.

Además, aclaró que, si hubo falsificación, la Justicia debe determinarlo, y asegura su disposición para colaborar. También denunció que, en medio de la investigación, la Liga carece de apoyo institucional y afirma que durante su gestión no percibieron subsidios provinciales -a diferencia de otras ligas- lo que, según él, complica la sostenibilidad del fútbol local.

Omar Sperdutti Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

Finalmente, respecto a denuncias sobre arbitrajes, violencia en inferiores y malestar en clubes, Sperdutti advirtió que la situación es “muy tensa” y que la Liga podría revisar la nómina de árbitros.

Qué implica la determinación de la Fiscalía y qué podría venir

La decisión de la Fiscalía de no detener ni imputar a Omar Sperdutti por ahora no cierra la causa. Simplemente implica que, por ahora, no hay elementos suficientes para avanzar con esas medidas cautelares. La investigación por los certificados falsos sigue su curso, con imputaciones contra los prestadores del servicio médico y potencialmente otras personas vinculadas.

La investigación principal -la que trata sobre los certificados médicos falsos- sigue abierta y continúa en la Unidad Fiscal de Delitos Contra el Medio Ambiente y No Especializados. En ese tramo del expediente ya hay personas imputadas que pertenecen al prestador médico contratado por la Liga, y podrían sumarse otros involucrados dependiendo de lo que surja de las pericias y declaraciones.

Por otra parte, la querella intentó sumar una nueva acusación por administración fraudulenta, pero el fiscal explicó que ese delito no puede investigarse dentro de esta causa, porque no forma parte del objeto original. Si los denunciantes quieren avanzar por ese camino, deberán presentar una nueva denuncia en la fiscalía especializada en delitos económicos.

En paralelo, la Liga Mendocina atraviesa un fuerte desgaste institucional y de confianza, ya que el caso expuso fallas en los controles internos e incluso motivó reclamos de reformas legales para evitar falsificación de firmas y sellos.

Pese a que la decisión de la Fiscalía da un respiro momentáneo a la dirigencia, Sperdutti insiste en la existencia de una campaña de persecución en su contra. Para los investigadores, lo determinante será lo que muestren las pericias, la documentación secuestrada y las próximas declaraciones dentro del expediente.