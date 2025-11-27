27 de noviembre de 2025 - 15:31

La Liga Mendocina de Futbol cerró dos acuerdos muy importantes

La Liga Mendocina anunció importantes convenios de prestación de servicios médicos para mejorar la atención sanitaria destinada a todos los jugadores locales.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Liga Mendocina de Fútbol firmó dos acuerdos clave de prestaciones médicas destinados a fortalecer y profesionalizar la atención sanitaria, mejorando significativamente el cuidado integral de los futbolistas mendocinos y garantizando asistencia especializada para lesiones, tratamientos y procedimientos quirúrgicos de alta calidad profesional.

Los convenios fueron suscriptos por el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF), Omar Higinio Sperdutti, y el tesorero Ricardo Morales, junto a las autoridades de las entidades prestadoras: la Mutual de Empleados del Banco Nación Argentina (MEBNA) -representada por su presidenta Romina Di Lorenzo y su secretario Antonio Fernández- y Attimo Prevención S.A.S., encabezada por su titular Fernando Miguel Hidalgo.

Liga Mendocina de Fútbol

Con estas firmas, la Liga Mendocina ratifica su compromiso con el cuidado integral de los deportistas, aportando infraestructura sanitaria y asegurando atención especializada en todas las etapas de la actividad futbolística mejorando todo el proceso sanitario, optimizando etapas.

¿Qué incluyen ambos acuerdos?

Revisiones de salud y chequeos clínicos regulares para todos los jugadores registrados.

  • Evaluaciones de aptitud física y control permanente del estado sanitario.
  • Servicio de guardia médica pasiva durante los encuentros oficiales, con asistencia en el campo de juego y derivaciones cuando haga falta.
  • Atención ante lesiones traumáticas y situaciones de emergencia.
  • Intervenciones quirúrgicas cuando sean requeridas y acompañamiento durante todo el proceso de rehabilitación.
  • Controles médicos internos y supervisión profesional para asegurar la calidad y continuidad de los servicios brindados.

Estos son los puntos mas importantes dentro del convenio lo que le aplica una amplia gama de asistencia medica en caso de que así lo requiera un jugador con algún inconvenientes, también incluyen chequeos mensuales.

image
El momento de la firma del convenio

Seguimos profesionalizando cada área de la Liga, y la salud de nuestros jugadores es una prioridad absoluta”, destacó el presidente Omar Higinio Sperdutti tras la firma de los convenios.

