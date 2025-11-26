Pueblo Nuestro: el megadesarrollo que proyecta a San Martín como un polo de vida y deporte en una ubicación estratégica

Nicolás Allub forma parte de una familia con tradición en lo que se refiere a empresas constructoras en el departamento de San Martín . Es hijo de Jorge Allub, creador de Constructora Colonial , una empresa que fue fundada hace 35 años. Los Andes dialogó con el joven emprendedor sobre el proyecto Pueblo Nuestro .

Qué plantean las voces a favor de que se apruebe la DIA de PSJ Cobre Mendocino

Una empresa de electrodomésticos cerró su planta y dejará de producir en Argentina: 220 despidos

Con un modelo de financiamiento que facilitó el acceso a la vivienda a más de 6.000 mendocinos, Pueblo Nuestro en el departamento de San Martín combina vivienda, servicios, deporte y sustentabilidad.

– Este 19 de noviembre de 2025 cumplimos 35 años de historia. Constructora Colonial fue fundada en 1990 por mi papá, Jorge Allub, como una empresa familiar dedicada a la construcción de viviendas y obras de pequeña escala. Con el tiempo, ese proyecto fue creciendo y se convirtió en una desarrolladora con mirada urbana.

Nuestro propósito hoy está muy claro: aportar al desarrollo de ciudades prósperas, diversas y sostenibles. Cada barrio que hacemos, cada metro cuadrado que construimos, está pensado para sumar calidad de vida y futuro a la comunidad donde intervenimos.

– Mi papá siempre tuvo una forma muy humana de entender la construcción: para él no se trataba solamente de levantar casas, sino de acompañar proyectos de vida. Esa mirada la tenemos muy presente.

Nosotros tomamos ese legado y lo proyectamos a escala urbana, pensando barrios completos, ciudades más integradas, con espacio público de calidad, deporte y comunidad. Colonial sigue siendo una empresa familiar, pero con una visión de ciudad.

– ¿Por qué eligieron San Martín como base para sus desarrollos?

IMG-20251121-WA0161 Pueblo Nuestro en el departamento de San Martín combina vivienda, servicios, deporte y sustentabilidad.

– Nuestra familia es de San Martín, vivimos acá y elegimos seguir invirtiendo en esta ciudad. San Martín no es sólo donde trabajamos: es nuestra casa, nuestro lugar en el mundo.

Mi papá decidió desarrollar en el Este en un momento en que muchos miraban sólo a la capital. Hoy nosotros continuamos ese camino, convencidos de que el Este mendocino tiene todo para ser un polo de desarrollo fuerte, con identidad propia.

– Pueblo Nuestro se presenta como el desarrollo más importante de la historia de la región. ¿Qué es y qué lo diferencia?

– Pueblo Nuestro es, efectivamente, el desarrollo inmobiliario más importante de la historia de la región Este. No sólo por su escala, sino por la diversidad y calidad de propuestas que integra.

Por su planificación y dimensiones, tiene el potencial de albergar cerca de 1.000 viviendas, lo que lo convierte en una nueva centralidad urbana para San Martín y todo el Este. Hoy ya llevamos cerca de 280 unidades vendidas entre casas y departamentos.

Pueblo Nuestro combina vivienda, deporte, espacios verdes, comunidad y, a futuro, más servicios y propuestas comerciales. Es un barrio pensado para vivir todos los días, no sólo para dormir.

– ¿Qué tipo de viviendas están ofreciendo hoy en Pueblo Nuestro?

– Hoy tenemos varias alternativas. Por un lado, viviendas de 67 m² construidos en terrenos de 200 m², pensadas para familias que dan sus primeros pasos patrimoniales.

Y por otro, estamos desarrollando barrios cerrados en pequeñas comunidades de 14 unidades, bajo la marca Portales de Pueblo Nuestro, con terrenos que llegan a los 430 m². Es un concepto muy interesante porque mantiene una escala humana: pocas unidades, buen tamaño de lote, privacidad y una relación cercana con los vecinos. Es otra forma de vivir el barrio, más íntima, pero dentro del gran ecosistema de Pueblo Nuestro”, agrega.

– Uno de los puntos fuertes de Colonial es el financiamiento. ¿Cómo funciona ese modelo de “cuota alquiler”?

– Desde hace años venimos trabajando con un instrumento de financiamiento propio que permite que, en muchos casos, las familias accedan a su vivienda pagando una cuota similar a un alquiler.

Para la mayoría de las personas, la vivienda es la inversión más importante de su vida. Nosotros queremos que ese paso sea posible, que el salto de “alquilar a tener casa propia” no sea una utopía.

Gracias a este vehículo de financiamiento, más de 6.000 mendocinos han podido alcanzar el sueño de la casa propia. Es un dato que nos llena de orgullo porque muestra un impacto concreto en el acceso a la vivienda.

Además, es una herramienta flexible, pensada tanto para propietarios finales como para inversores que desean resguardar y potenciar su capital en desarrollos sólidos y de largo plazo.

– Otro pilar fuerte del proyecto es el deporte. ¿Qué es Deportia y qué rol cumple?

IMG-20251121-WA0162

– Deportia es el espacio deportivo de Pueblo Nuestro y se transformó en un verdadero polo deportivo y social para toda la región.

Hoy cuenta con:

4 canchas profesionales de pádel, donde recientemente se organizó un torneo profesional e internacional que atrajo jugadores de Europa y de distintos países del mundo. Los ganadores fueron Tolito Aguirre y Alex Chozas, dos de los mejores jugadores del circuito.

Una cancha de fútbol 7.

Un gimnasio de la marca Animal Fitness.

Un SUM para eventos y actividades sociales.

Amplios espacios verdes, que invitan a caminar, entrenar o simplemente disfrutar al aire libre.

La idea detrás de Deportia es clara: si queremos ciudades más sanas y sostenibles, el deporte y el espacio verde tienen que estar en el centro del proyecto urbano, no en la periferia. Y eso se ve en el día a día: familias, jóvenes y deportistas que hacen de Pueblo. Nuestro parte de su rutina.

– ¿Cómo imagina el futuro de Pueblo Nuestro y de Constructora Colonial en San Martín?

– Lo vemos con mucha responsabilidad y entusiasmo. Por un lado, queremos consolidar y ampliar las distintas etapas de Pueblo Nuestro, seguir profundizando propuestas como Portales de Pueblo Nuestro y Deportia, todo sostenido por las bondades de nuestro financiamiento propio

Por otro lado, estamos preparando varios lanzamientos para el año que viene que van a seguir fortaleciendo el ecosistema de Pueblo Nuestro, con nuevas propuestas residenciales y de servicios que consoliden al barrio como referencia de calidad de vida en el Este mendocino.

– Después de 35 años, ¿Qué balance hace y qué sueña hacia adelante?

– Cuando miramos hacia atrás vemos 35 años de trabajo, esfuerzo familiar y aprendizaje. Vemos el camino que inició mi papá, Jorge, y cómo hoy lo continuamos desde una segunda generación que piensa en ciudad, en comunidad y en sostenibilidad.

Cuando miramos hacia adelante, vemos la oportunidad de seguir construyendo ciudades más prósperas, diversas y sostenibles desde el Este mendocino. Esa es la historia que queremos seguir escribiendo con Constructora Colonial y con Pueblo Nuestro.