Omar Sperdutti, titular de la Liga Mendocina, rompió el silencio: "Hay una campaña en contra mía"

- Con mucha agresión, tanto hacia mi persona y hacia la Liga. Me enteré como todos: por la televisión. Ver mi nombre, mi cara, y "la Liga" en todos los títulos fue muy duro. Si lo que se denuncia es cierto, la Liga también fue perjudicada, pero eso no se dice.

- Sí. La gran mayoría de los electrocardiogramas, diría un 95%, se realizaron en los propios clubes. No fue todo en un centro de salud municipal, como se dijo. Padres, entrenadores, dirigentes vieron que los estudios se hicieron. Algunos podrán haberse hecho en otros lugares, pero no fue lo habitual.

- ¿Cuál fue el rol de la Liga en la contratación de la empresa médica?

- La contratación fue votada por el Consejo. No fue una decisión mía. Todos los clubes habían pedido presupuestos y el más barato era de $57.000. Esta empresa ofreció hacerlo por $37.000 y con logística incluida: llevar médicos a los clubes. Era una solución. Todos estuvimos de acuerdo. Todo era transparente: $7.000 por día para gastos de organización y $5.000 por cada carné. Todo está firmado.

- ¿Se comunicó con la empresa tras conocerse la denuncia?

- Sí, hablé con quien estaba a cargo del operativo. Me dijo que él también fue engañado. Yo no soy médico, no puedo verificar la autenticidad de una firma. Si hubo una falsificación, deberá investigarlo la Justicia, y vamos a colaborar con lo que nos pidan.

Omar Sperdutti: "En los peores días pensé en renunciar"

Omar Sperdutti Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

- ¿Siente que hay una persecución hacia usted?

- Hay una campaña en contra mía y de la Liga. La Liga estaba quebrada y la levantamos. Hoy es una de las mejores del país y eso molesta. Hay dirigentes que no aceptan que Maipú esté al frente. Me hicieron cuatro elecciones para asumir. Estuve más de un año sin poder gestionar subsidios porque no me reconocían como presidente.

- ¿Pensó en renunciar?

- En los peores días, lo pensé. Sentí que no tenía sentido seguir cuando prendía la radio o la televisión y solo escuchaba ataques. Nadie me llamó para preguntar qué pasó. Solo se dedicaron a opinar. Y eso duele, porque tengo nietos, familia, gente que sufre también.

- ¿Cuál es hoy la situación económica de la Liga Mendocina?

- Hace un mes que no recibimos un peso. Para pagar sueldos y aguinaldos, tuvimos que recurrir a ayuda privada. Pero ningún dirigente, funcionario o periodista se acercó a preguntar cómo seguía la Liga. Hace unos días acordamos con la clínica Wolf para realizar los estudios médicos. Es una de las mejores que tiene la provincia. Y lo repito, esto también se aprobó entre todos.

- ¿Cómo está la relación con el gobierno provincial?

- Estoy decepcionado. Antes de las elecciones, estuve en varias reuniones. Después, pedí una por los problemas que teníamos, y no me atendieron. No fue por un tema personal, sino por el fútbol. Pero parece que al fútbol le dan la espalda.

- ¿Cree que la persecución es política?

- No creo que sea directamente por la política, pero sí por intereses. Yo no vivo del fútbol. Nunca pedí un trabajo para mí ni para mi empresa. A veces, molesta que uno diga las cosas de frente, como lo hago yo. Y a algunos les molesta que un tipo como yo, que viene de abajo, maneje la Liga.

La visión de Sperdutti sobre el fútbol local:

FADEP - Guaymallén El fútbol de la Liga Mendocina, bajo la mirada de su presidente @phkily_lrr

- ¿Cómo es su relación actual con los clubes?

- Buena. Al principio hubo diferencias, pero ahora estamos todos juntos. Incluso dirigentes que antes no me apoyaban están trabajando conmigo. Este escándalo nos unió más.

- ¿Cómo está la situación económica de los clubes?

- Crítica. Pagar luz, agua, impuestos, mantener una cancha… es casi imposible. Y no hay subsidios mensuales. Mientras tanto, se gastan millones en fiestas. No tengo nada contra la Vendimia ni las reinas, pero el fútbol también hace contención social. ¿Sabés cuánto pagan los clubes en impuestos? Más de 6 millones de pesos.

- ¿Qué opina de la unión de la A y la B en el campeonato?

- En 2025 volveremos al formato tradicional: Primera A y Primera B. También mantendremos Copa de Oro y Copa de Plata en inferiores. Fue una decisión consensuada con todos los clubes.

- ¿Cómo analiza el nivel del fútbol mendocino?

- Hay grandes jugadores y dirigentes que hacen milagros para sostener a sus clubes. Muchos marcan la cancha con su familia, compran pelotas, cocinan... Esos son los verdaderos héroes. Pero si no hay ayuda, los clubes van a desaparecer.

- ¿Qué le diría a quienes lo critican?

- Que vengan a la Liga. Estoy todos los días desde las 5.30 hasta las 9. Que me pregunten lo que quieran. No tengo nada que ocultar. Lo que molesta es que digan cosas sin conocer la realidad, sin pisar la Liga.