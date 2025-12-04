4 de diciembre de 2025 - 18:49

Pacífico con un Vóley champagne levantó la copa en sub 14

Las chicas del CGSM vencieron en los dos partidos finales a Leonardo Murialdo por 3 a 1 y 3-0.

voley champagne
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Las claves del Sorteo del Mundial 2026. 

Mundial 2026: cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina

Por Redacción Deportes
abu dhabi 2025: tres candidatos, un solo trono y un silencio que inquieta en mclaren

Abu Dhabi 2025: tres candidatos, un solo trono y un silencio que inquieta en McLaren

Por Sergio Faria

En el club Tricolor están de parabienes, es que la escuadra Sub 14 de damas dio la vuelta olímpica tras ganar la gran final del Clausura de Vóley, que se disputó a dos juegos, a su similar de Leonardo Murialdo, por 3 a 1 en la ida y 3 a 0 en la vuelta.

El DT del sexteto campeón es el destacado Mauricio Sánchez: "Es un grupo de chicas, que se inició hace dos años en el vóley, que ha jugado muchas competencias y tienen muchas condiciones. Están en pleno crecimiento y hay varias que compiten en varias categorías".

"En esta temporada han demostrado su nivel, porque salieron campeonas del Vendimia, segundas en el local: Apertura; primeras en el torneo regional y ahora campeonas del Clausura. Estamos contentos con el avance que están teniendo. Es un grupo que le gusta competir y que aman el vóley", puntualizó Sánchez..

Además las chicas compitieron en la Copa Argentina de clubes en Chapadmalal ubicándose entre los mejores 20 equipos del país, comentan desde el club de Calle Perú.

Pero aún les queda esta temporada un desafío a estas campeoncitas, deberán jugar la final ante Porres y eso será el 13 de diciembre.

La CGSM Pacifico Sub 14 Campeón

2-3 vs Porres

3-0 vs Talleres

3-0 vs Círculo Policial

3-0 vs Tunuyan

2-3 vs Universidad de Cuyo

3-1 vs Regatas

3-0 vs Lujan de Cuyo

0-3 vs Murialdo

3-0 vs Muni San Martín

3-0 vs Cepada

3-0 vs Maipu

Play off

Cuartos de final

3-0 vs Universidad de Cuyo

Semifinales (vs San Martín de Porres)

3-1 de local

3-2 de Visitante

Finales (vs Murialdo)

3-1 de local

3-0 de visitante

Plantel Campeón

Priscila Carignano (Capitana)

Antonella Lettelier

Clara Olivera

Guadalupe Ozan

Maia Fernandez

Paulina Baldoma

Antonia Aranda

Valentina Solis

Lucia Torres

Josefina Etchalecu

Martina Carrizo

Director Técnico

Mauricio Sanchez

Asistentes

-Cecilia Barros

-Eliana Luquez

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El piloto de Fórmula 1. Max Verstappen 

La marca de Fangio, en la Fórmula 1, que alcanzaría Verstappen si gana el campeonato

Por Gonzalo Tapia
Handball. Elke Karsten, la artillera del seleccionado de damas y del partido frente a Polonia.

En Handball, La Garra perdió ante Polonia

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata decidió no entrenar por deudas, a días del clásico con Estudiantes de La Plata por las semifinal del Torneo Clausura.

Liga Profesional: el plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago a días del duelo con Estudiantes

Por Redacción Deportes
El capitán de la Selección Argentina, elogió el presente de Boca y de su amigo, Leandro Paredes. 

El elogio de Messi que ilusiona a Boca: "Paredes cambió la energía del equipo"

Por Redacción Deportes