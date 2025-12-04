Pacífico con un Vóley champagne levantó la copa en sub 14

Las chicas del CGSM vencieron en los dos partidos finales a Leonardo Murialdo por 3 a 1 y 3-0.

En el club Tricolor están de parabienes, es que la escuadra Sub 14 de damas dio la vuelta olímpica tras ganar la gran final del Clausura de Vóley, que se disputó a dos juegos, a su similar de Leonardo Murialdo, por 3 a 1 en la ida y 3 a 0 en la vuelta.

El DT del sexteto campeón es el destacado Mauricio Sánchez: "Es un grupo de chicas, que se inició hace dos años en el vóley, que ha jugado muchas competencias y tienen muchas condiciones. Están en pleno crecimiento y hay varias que compiten en varias categorías".

"En esta temporada han demostrado su nivel, porque salieron campeonas del Vendimia, segundas en el local: Apertura; primeras en el torneo regional y ahora campeonas del Clausura. Estamos contentos con el avance que están teniendo. Es un grupo que le gusta competir y que aman el vóley", puntualizó Sánchez..

Además las chicas compitieron en la Copa Argentina de clubes en Chapadmalal ubicándose entre los mejores 20 equipos del país, comentan desde el club de Calle Perú.

Pero aún les queda esta temporada un desafío a estas campeoncitas, deberán jugar la final ante Porres y eso será el 13 de diciembre. La CGSM Pacifico Sub 14 Campeón 2-3 vs Porres 3-0 vs Talleres 3-0 vs Círculo Policial 3-0 vs Tunuyan 2-3 vs Universidad de Cuyo 3-1 vs Regatas 3-0 vs Lujan de Cuyo 0-3 vs Murialdo 3-0 vs Muni San Martín 3-0 vs Cepada 3-0 vs Maipu Play off Cuartos de final 3-0 vs Universidad de Cuyo Semifinales (vs San Martín de Porres) 3-1 de local 3-2 de Visitante Finales (vs Murialdo) 3-1 de local 3-0 de visitante Plantel Campeón Priscila Carignano (Capitana) Antonella Lettelier Clara Olivera Guadalupe Ozan Maia Fernandez Paulina Baldoma Antonia Aranda Valentina Solis Lucia Torres Josefina Etchalecu Martina Carrizo Director Técnico Mauricio Sanchez Asistentes -Cecilia Barros -Eliana Luquez