La marca de Fangio, en la Fórmula 1, que alcanzaría Verstappen si gana el campeonato

Este domingo en Abu Dabi el piloto de Fórmula 1 de los Países Bajos, puede igualar un récord del ídolo de Balcarce

El piloto de Fórmula 1. Max Verstappen&nbsp;

El piloto de Fórmula 1. Max Verstappen 

El campeonato de Fórmula 1 se definirá este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) podría igualar una marca de la leyenda argentina Juan Manuel Fangio.

Verstappen, que fue campeón los últimos cuatro años, necesita ganar y que el británico Lando Norris (McLaren) termine al menos cuarto, lo que le permitiría consumar una de las mejores remontadas de la historia.

De esta manera, Verstappen quedaría a solo dos títulos de los máximos ganadores de la categoría que son el británico Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 202) y el alemán Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) con siete cada uno.

La primera consagración de Verstappen en la Fórmula 1 se dio en el 2021, cuando justamente en el GP de Abu Dabi superó en la última vuelta a Hamilton para quedarse con el título después de la que fue una de las mejores definiciones de la historia.

En los años siguientes, entre 2022 y 2024, Verstappen demostró un dominio casi absoluto para mantener su legado.

En este 2025 las cosas no fueron nada fácil para el neerlandés, que con un Red Bull muy inferior se las rebuscó para darle pelea a los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri.

Incluso llegó a estar en una desventaja de más de 100 puntos con respecto al líder, pero gracias a sus impresionantes resultados en las últimas fechas pudo recortar muchísimo la distancia.

La apasionante definición del campeonato de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

