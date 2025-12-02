La Fórmula 1 tiene a los 22 pilotos confirmados para 2026: quiénes son y para que escudería correrán

La confirmación del trío que completará la estructura de Red Bull redefine la grilla 2026 de la F1, combina juventud con experiencia, y genera expectativa ante la próxima temporada.

El último anuncio de Red Bull cambió definitivamente el panorama de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería confirmó que Isack Hadjar ascenderá al equipo titular para formar pareja con Max Verstappen, mientras que Racing Bulls estará integrado por Liam Lawson y el joven Arvid Lindblad.

Con esta decisión, Yuki Tsunoda deja su asiento como piloto oficial y pasará a ocupar un rol de piloto de pruebas y reserva. El japonés tuvo una temporada para el olvido comparada con Hadjar, quien ganó su lugar luego de una temporada de debut con actuaciones destacadas, incluyendo el primer podio de su carrera. Su ascenso es visto como una apuesta de Red Bull por renovar su estructura con talento joven.

redbull_587277673_18564649432028323_17214262121432593_n Lindblad, por su parte, hará su estreno en la máxima categoría con Racing Bulls, lo que confirma la intención del equipo de proyectar nuevos valores. Lawson se mantiene como piloto del equipo satélite. Con estas definiciones, se completó la grilla de pilotos para 2026 en la Fórmula 1, en un año que se espera cargado de cambios, incluida la adaptación de los equipos a un nuevo reglamento técnico.

Así quedó conformada la parrilla de Fórmula 1 para 2026 McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing: Max Verstappen / Isack Hadjar Racing Bulls: Liam Lawson / Arvid Lindblad Williams: Alex Albon / Carlos Sainz Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto Audi (antes Sauber): Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto Cadillac (nuevo equipo en la grilla): Sergio Pérez / Valtteri Bottas 997 Lo que puede venir en 2026: incógnitas y expectativas La parrilla 2026 llega configurada como un mosaico que combina pilotos consolidados, figuras emergentes y un debutante que buscará hacerse un lugar en un escenario marcado por la renovación técnica. La coexistencia de distintas generaciones promete una temporada impredecible: mientras escuderías como McLaren, Ferrari y Mercedes apuestan a la continuidad de sus proyectos deportivos, otras -como Red Bull y Racing Bulls- presentan alineaciones profundamente renovadas que podrían alterar el equilibrio competitivo tradicional.

El próximo año contará con la presencia de un solo rookie como Arvid Lindblad, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre, ya que su adaptación al nuevo reglamento y a la exigencia de la categoría será determinante para entender hasta dónde pueden aspirar. A la vez, pilotos experimentados -como Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Valtteri Bottas- deberán revalidar su jerarquía en un entorno donde los autos cambiarán de comportamiento y las distancias entre equipos podrían comprimirse.