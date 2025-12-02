2 de diciembre de 2025 - 13:16

La Fórmula 1 tiene a los 22 pilotos confirmados para 2026: quiénes son y para que escudería correrán

La confirmación del trío que completará la estructura de Red Bull redefine la grilla 2026 de la F1, combina juventud con experiencia, y genera expectativa ante la próxima temporada.

Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán con Alpine en 2026.

Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán con Alpine en 2026.

Foto:

Por Nicolás Salas

El último anuncio de Red Bull cambió definitivamente el panorama de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería confirmó que Isack Hadjar ascenderá al equipo titular para formar pareja con Max Verstappen, mientras que Racing Bulls estará integrado por Liam Lawson y el joven Arvid Lindblad.

Leé además

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto y Alpine tienen un as bajo la manga: la revelación que sacude a la Fórmula 1

Por Nicolás Salas
Max Verstappen tendrá un nuevo compañero en 2026.

Yuki Tsunoda afuera: Red Bull reveló quien será el nuevo compañero de Max Verstappen en 2026

Por Nicolás Salas

Con esta decisión, Yuki Tsunoda deja su asiento como piloto oficial y pasará a ocupar un rol de piloto de pruebas y reserva. El japonés tuvo una temporada para el olvido comparada con Hadjar, quien ganó su lugar luego de una temporada de debut con actuaciones destacadas, incluyendo el primer podio de su carrera. Su ascenso es visto como una apuesta de Red Bull por renovar su estructura con talento joven.

redbull_587277673_18564649432028323_17214262121432593_n

Lindblad, por su parte, hará su estreno en la máxima categoría con Racing Bulls, lo que confirma la intención del equipo de proyectar nuevos valores. Lawson se mantiene como piloto del equipo satélite. Con estas definiciones, se completó la grilla de pilotos para 2026 en la Fórmula 1, en un año que se espera cargado de cambios, incluida la adaptación de los equipos a un nuevo reglamento técnico.

Así quedó conformada la parrilla de Fórmula 1 para 2026

  1. McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  2. Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton
  3. Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli
  4. Red Bull Racing: Max Verstappen / Isack Hadjar
  5. Racing Bulls: Liam Lawson / Arvid Lindblad
  6. Williams: Alex Albon / Carlos Sainz
  7. Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  8. Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon
  9. Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto
  10. Audi (antes Sauber): Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto
  11. Cadillac (nuevo equipo en la grilla): Sergio Pérez / Valtteri Bottas
997

Lo que puede venir en 2026: incógnitas y expectativas

La parrilla 2026 llega configurada como un mosaico que combina pilotos consolidados, figuras emergentes y un debutante que buscará hacerse un lugar en un escenario marcado por la renovación técnica. La coexistencia de distintas generaciones promete una temporada impredecible: mientras escuderías como McLaren, Ferrari y Mercedes apuestan a la continuidad de sus proyectos deportivos, otras -como Red Bull y Racing Bulls- presentan alineaciones profundamente renovadas que podrían alterar el equilibrio competitivo tradicional.

El próximo año contará con la presencia de un solo rookie como Arvid Lindblad, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre, ya que su adaptación al nuevo reglamento y a la exigencia de la categoría será determinante para entender hasta dónde pueden aspirar. A la vez, pilotos experimentados -como Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Valtteri Bottas- deberán revalidar su jerarquía en un entorno donde los autos cambiarán de comportamiento y las distancias entre equipos podrían comprimirse.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac
Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac

Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac

El ingreso de la escudería Cadillac añade una dimensión extra al análisis: un nuevo fabricante enfrentando su primera temporada completa siempre implica variables no mensurables hasta que los autos salgan a pista. Del mismo modo, escuderías de mitad de tabla como Williams, Haas y Alpine podrían capitalizar la transición reglamentaria si logran interpretar con rapidez las exigencias técnicas.

En conjunto, la grilla 2026 presenta un mapa heterogéneo donde conviven proyectos consolidados y apuestas de futuro. La temporada se perfila como una de las más abiertas de los últimos años: con talento joven dispuesto a sorprender, estructuras históricas que buscan recuperar protagonismo, incertidumbre por los nuevos diseños y una normativa que podría redefinir el rendimiento general.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Max Verstappen, piloto de Red Bull.

Paso a paso: Asi pudo Verstappen acercarse a los McLaren y luchar por el título de la Fórmula 1

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto largó desde boxes, remontó y recibió un contundente respaldo de Alpine

Por Cristian Reta
Lando Norris lidera el campeonato de la Fórmula 1 con 408 puntos (a 12 de Verstappen y 16 de Piastri).

La F1 encendida: Cuándo se corre la última carrera del año en Abu Dabi

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto terminó 14° en Qatar, tras salir desde boxes

Franco Colapinto finalizó 14° en Qatar y admitió que "fue un día difícil"

Por Nicolás Salas