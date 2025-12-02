Yuki Tsunoda afuera: Red Bull reveló quien será el nuevo compañero de Max Verstappen en 2026

Red Bull dio un paso decisivo en su estrategia deportiva de cara a 2026. Tras una evaluación interna, el equipo decidió ascender al joven Isack Hadjar como compañero de su figura estelar, Max Verstappen , mientras que en Racing Bulls quedaron para la próxima temporada los nombres de Liam Lawson y el rookie Arvid Lindblad.

El ahora piloto titular del equipo principal hasta 2025, Yuki Tsunoda , quedaría relegado a un rol de reserva, tras una temporada donde no logró consistencia ni resultados memorables. Además, para el año próximo el equipo del energizante dejará de utilizar motores Honda , empresa que era principal sostén del piloto japonés, por lo que sus opciones disminuyeron considerablemente.

Hadjar, de apenas 21 años , debutó esta temporada en la F1 y en pocas carreras demostró consistencia y potencial, consolidándose como el candidato más firme para ocupar la butaca vacante tras la decisión de Red Bull de priorizar la cantera. Su ascenso representa una apuesta clara del equipo por desarrollar talento joven desde su propia estructura.

Este corredor françes-argelino se formó en karting desde temprana edad y luego avanzó por las categorías de monoplazas: incursionó en la Fórmula 4 francesa , luego en Fórmula Regional , más tarde en la Fórmula 3 , donde acumuló victorias y logró destacarse como una de las promesas de su generación.

Su ascenso continuó en la FIA Formula 2 Championship, donde en 2024 -defendiendo los colores del equipo Campos Racing- se destacó con cuatro victorias y múltiples podios, terminando como subcampeón del torneo. Esa performance le valió su ingreso al programa juvenil de Red Bull y un asiento para la temporada 2025 en Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull en la Fórmula 1 .

En su primera temporada completa en F1, mostró señales de gran potencial: consiguió su primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos, un hito importante para un debutante, y tuvo numerosas incursiones dentro del top 10, lo que confirma que su proceso evolutivo de formación está siendo exitoso.

Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull.

Cómo quedará la estructura completa de Red Bull para 2026

Tras el anuncio de Red Bull, Racing Bulls funcionará como base para consolidar a los pilotos jóvenes: Lawson, con experiencia en la escudería, y Lindblad, de 18 años, considerado una promesa dentro del programa juvenil. Recordemos que Lindblad obtuvo los méritos necesarios para recibir la licencia que le permite saltar a la Fórmula 1, lo que lo convierte en uno de los debutantes más observados del próximo calendario.

Tsunoda, al quedar fuera de la alineación titular, deberá asumir un rol secundario: ya no competirá como piloto de carreras oficiales, aunque podría mantenerse dentro de la estructura como reserva.

Lo cierto es que la estructura definida para 2026 revela que la marca apuesta por una renovación generacional. Con Hadjar en el equipo principal y un Racing Bulls con pilotos jóvenes, el equipo busca formar nuevos talentos desde cero, bajo su sello. Esto podría redefinir el mapa competitivo de la F1, con pilotos más jóvenes y ambiciosos dispuestos a ganar protagonismo.

Arvid Lindblad, la joya de 17 años que tiene Red Bull

Para la F1, la inclusión de Lindblad entre los titulares, de quien hablan como “el nuevo Verstappen” implica que la próxima temporada podría estar marcada por un fuerte elemento de incertidumbre e imprevisibilidad. Esa juventud, mezcla de talento y audacia, representa una oportunidad para que nuevos nombres se consagren.