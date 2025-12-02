¡Estás loco! Cuti Romero anotó un doblete para el empate del Tottenham

El defensor argentino marcó dos goles en el empate de su equipo ante el Newcastle, por la Premier League.

Este martes, el Tottenham vivió una jornada más que especial y llamativa en el marco de la fecha 14 de la Premier League. Los Spurs levantaron dos veces la derrota ante Newcastle, y terminaron sacando un empate 2 a 2 de visitante. Lo curioso es que ambos tantos los convirtió el defensor argentino Cristian Cuti Romero.

El zaguero se vistió de héroe, casi como si se tratara de un delantero de élite. Luego de un primer tiempo parejo y entretenido donde no pudieron sacarse ventajas, Bruno Guimarães estampó el 1 a 0 para el cuadro local sobre 26 minutos del complemento. Sin embargo, el equipo de Thomas Frank respondió rápidamente. Mohammed Kudus ganó la cuerda por su sector, y mandó un centro que Romero desvió de palomita para estampar el 1 a 1.

Cuti Romero y el empate parcial para el Tottenham: Embed ¡EL CUTI EMPATA PARA EL TOTTENHAM! Palomita de Romero para marcar el 1-1 de los Spurs ante Newcastle.



Newcastle no mermó en su búsqueda de la victoria, y con cierta justicia volvió a golpear a cinco minutos del final, a través del tanto de penal del ingresado Anthony Gordon, que superó la resistencia del arquero Guglielmo Vicario.

Parecía que los tres puntos se quedaban en el Saint James Park, pero el partido tenía preparada otra sorpresa. Tras apretar con más ímpetu que claridad, la visita alcanzó nuevamente la igualdad. Esta vez fue sobre el cierre, de forma completamente agónica. Nuevamante el defensor argentino apareció en el área rival para convertir, con una espectacular chilena que se metió con suspenso.