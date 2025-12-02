2 de diciembre de 2025 - 17:55

River Plate sueña con un refuerzo top para su plantel: lo que falta para confirmarlo

Marcelo Gallardo apuesta a renovar el plantel, y sumar jerarquía para pelear en todos los frentes en el año que viene.

Fausto Vera en la mira de River Plate

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate busca dejar atrás el mal trago del 2025, y comienza a apostar fuerte en el mercado de pases. En las últimas horas, trascendió que negocia por un jugador de jerarquía, que es el anhelo del entrenador Marcelo Gallardo.

Se trata del volante Fausto Vera, por el cual el Millonario ya presentó una oferta formal al Atlético Mineiro. El objetivo es sumarlo a préstamo con obligación de compra, acorde al nuevo enfoque de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, que apunta a priorizar el rendimiento deportivo y reestructuró las condiciones contractuales para los futuros refuerzos.

Por el momento, la comisión directiva del club brasileño analiza la propuesta y se espera que en los próximos días envíe una respuesta a la institución de Núñez. El entorno del futbolista confesó que su llegada a River sería “un paso grande” en su carrera profesional, dejando en claro su intención de vestir la camiseta blanca con la banda roja.

Fausto Vera, el pilar para la reconstrucción de River Plate:

image

La posible llegada de Fausto Vera también está directamente ligada al proyecto deportivo que encabeza Marcelo Gallardo. El entrenador considera que el mediocampista surgido en Argentinos Juniors encaja en el perfil de jugador que busca para reconstruir el eje central del equipo, una zona que quedó debilitada tras la última temporada. La dirigencia comparte ese diagnóstico y entiende que la incorporación de un volante con dinámica, recuperación y proyección ofensiva resulta clave para elevar el nivel competitivo.

En ese sentido, Gallardo ya mantuvo charlas internas con el área de scouting y con los dirigentes para insistir en que Vera es una prioridad, incluso por encima de otros nombres que estaban en carpeta. El DT cree que su adaptación sería rápida debido a su conocimiento del fútbol argentino, a su madurez adquirida en Brasil y al estilo compatible con la presión alta y el ritmo agresivo que pretende recuperar para River.

Mientras tanto, en Núñez reina una mezcla de expectativa y cautela. El acuerdo depende de que Atlético Mineiro acepte las condiciones del préstamo con obligación de compra, por lo que las próximas horas serán decisivas. Si la operación avanza, el club sumará un refuerzo que no solo cubre una necesidad futbolística, sino que también envía una señal clara sobre la dirección del nuevo proyecto encabezado por Gallardo y la dirigencia renovada.

