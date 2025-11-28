Video: Boca volvió a vencer a River, esta vez en reserva, y se metió en la gran final del Torneo Proyeccción

Durante la velada en Ezeiza , la Reserva vivió un clima especial. Aunque este superclásico fue bastante más parejo quedó la sensación de que Boca se impuso por su sólido presente. la diferencia la marcó al capitalizar las situaciones más claras que generó. River aún con varios futbolistas que ya sumaron minutos con Gallardo, tuvo dificultades para adueñarse del juego.

El partido comenzó con un dominio de River y tuvo las primeras situaciones claras, durante los primeros cinco minutos Leandro Brey tapó dos pelotas muy difíciles evitando la apertura del marcador a favor del millonario que atacaba por ambas bandas.

Recién rondando los 20 minutos de juego Boca tuvo su primera situación de gol con una serie de rebotes en el área que Simoni terminó fallando de cabeza y en el córner a favor de Boca ,a penas unos minutos mas tarde ,los locales volvieron a ganar de cabeza pero el arquero de River volvía a evitar que se rompiera el resultado

finalizando la primer parte, nuevamente, Valentino Simoni, tuvo una chance que le fue negada por el guardameta millonario, Santiago Beltrán manteniendo la igualdad para el descanso.

El segundo tiempo empezó con un total antagonismo al primero ,ya que Boca salió más lucido sometiendo varias veces a la defensa de la visita con centros de y desbordes de Matías Calegari y Agustín Aranda.El Millonario empezó nuevamente a contrarrestar el avance del Xeneize atacando por las bandas gracias Lisandro Bajú y el superclásico de reserva estaba peleado.

Poco después de ingresar Iker Zufiaurre puso en ventaja a Boca con un letal cabezazo gracias a un buen centro de Joaquín Ruiz.

River contrarrestó tirando centros al área que no terminaron en un peligro real para los locales que empezó a hacer cambios para mantener al equipo fresco y el resultado se sostuvo hasta que en el cierre del partido, a los 92 minutos Apareció nuevamente el recién ingresado Zuffiaure que controló solo en el centro del área y definió con tranquilidad, sellando el 2-0 definitivo.

Con 7 goles, el atacante de la reserva de los de azul y amarillo se convirtió en el goleador del torneo para su equipo. Con esta victoria Boca corto una racha de 7 superclásicos sin victorias en las inferiores y se enfrentará a Gimnasia de La Plata en la final.