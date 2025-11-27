Una pasión sin límites: la camiseta de Boca, entre las diez más vendidas del 2025

En base a un informe realizado por informe la agencia Euroméricas Sport Marketing, Boca se sitúa entre las más compradas por los fanáticos del fútbol.

La camiseta de Boca Juniors, entre las más vendidas del mundo. Impresionante.

Más allá de que no vivió un gran año desde lo futbolístico, en este 2025 Boca volvió a reafirmarse como uno de los equipos más importantes del mundo. El ambiente en los estadios del Mundial de Clubes fue motivo de orgullo para los propios y de admiración para los ajenos y ahora, a días del comienzo del 2026, el Xeneize volvió a entrar en un prestigioso ranking.

La agencia Euroméricas Sport Marketing realizó una lista de las camisetas más vendidas en todo el mundo y el conjunto de La Ribera ocupa la sexta posición.

Cuántas camisetas de Boca se vendieron en el mundo Con 1.933.000 camisetas vendidas, Boca únicamente está por detrás de gigantes del fútbol mundial como el Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, y un equipo que adquirió gran popularidad por la llegada de Lionel Messi en 2023: el Inter Miami.

G6o4UT3XEAAJhlF Una pasión sin límites. Con 1.933.000 camisetas vendidas, Boca únicamente está por detrás de gigantes del fútbol mundial como el Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich Gentileza. Por detrás de Boca se ubica otro equipo sudamericano: el Flamengo está octavo, con casi 300.000 menos que el conjunto que hoy comanda Claudio Úbeda. El ranking lo completan dos históricos equipos ingleses como Manchester United y Chelsea, y el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde hoy milita Cristiano Ronaldo.

Fuera del mismo, quedaron otros equipos muy importantes como Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid, Inter, Milan, Juventus y el propio River.