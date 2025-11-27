27 de noviembre de 2025 - 16:02

Una pasión sin límites: la camiseta de Boca, entre las diez más vendidas del 2025

En base a un informe realizado por informe la agencia Euroméricas Sport Marketing, Boca se sitúa entre las más compradas por los fanáticos del fútbol.

La camiseta de Boca Juniors, entre las más vendidas del mundo. Impresionante. 

La agencia Euroméricas Sport Marketing realizó una lista de las camisetas más vendidas en todo el mundo y el conjunto de La Ribera ocupa la sexta posición.

Una pasión sin límites. Con 1.933.000 camisetas vendidas, Boca únicamente está por detrás de gigantes del fútbol mundial como el Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich

Por detrás de Boca se ubica otro equipo sudamericano: el Flamengo está octavo, con casi 300.000 menos que el conjunto que hoy comanda Claudio Úbeda. El ranking lo completan dos históricos equipos ingleses como Manchester United y Chelsea, y el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde hoy milita Cristiano Ronaldo.

Fuera del mismo, quedaron otros equipos muy importantes como Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid, Inter, Milan, Juventus y el propio River.

