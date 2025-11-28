28 de noviembre de 2025 - 09:24

Diego Tonetto, uno de los heroes de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, anunció su retiro del fútbol

Independiente Rivadavia le dedicó un mensaje a Diego Tonetto de agradecimiento a quien definió como un "verdadero caudillo y símbolo de nuestra identidad".

El amor y la gloria. Diego Tonetto y Jimena sellan con un beso la conquista más grande en la historia de Independiente Rivadavia.

El amor y la gloria. Diego Tonetto y Jimena sellan con un beso la conquista más grande en la historia de Independiente Rivadavia.

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
La carrera de Diego Tonetto, símbolo de Independiente Rivadavia

Tonetto, nacido en Guaymallén, Mendoza, en 1988, inició su carrera en Ferro Carril Oeste en 2006, donde se desempeñó como extremo izquierdo y acumuló una gran cantidad de partidos en la segunda división argentina. Su talento lo llevó incluso a cruzar el Atlántico, jugando en el CD Lugo de la Segunda División de España en la temporada 2012-2013, donde anotó dos goles.

A su regreso a Argentina, su trayectoria se entrelazó de forma definitiva con el ascenso. Pasó por varios clubes, incluyendo una etapa en Defensa y Justicia en Primera División en 2015. Posteriormente, vistió las camisetas de Estudiantes de Buenos Aires e Instituto antes de lograr un hito con Platense, donde se consagró campeón de la Primera B Metropolitana en la temporada 2017-2018. También fue clave en el ascenso a la Primera Nacional con Deportivo Maipú en 2020.

