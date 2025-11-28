Diego Tonetto, uno de los heroes de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, anunció su retiro del fútbol

Independiente Rivadavia le dedicó un mensaje a Diego Tonetto de agradecimiento a quien definió como un "verdadero caudillo y símbolo de nuestra identidad".

El amor y la gloria. Diego Tonetto y Jimena sellan con un beso la conquista más grande en la historia de Independiente Rivadavia.

El fútbol mendocino despide a uno de sus volantes más experimentados y un verdadero símbolo: Diego Rubén Tonetto anunció su retiro profesional, una noticia confirmada por el Club Sportivo Independiente Rivadavia a través de sus redes sociales.

La "Lepra" le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a quien se consolidó como un "verdadero caudillo y símbolo de nuestra identidad" en la institución.

La carrera de Diego Tonetto, símbolo de Independiente Rivadavia Tonetto, nacido en Guaymallén, Mendoza, en 1988, inició su carrera en Ferro Carril Oeste en 2006, donde se desempeñó como extremo izquierdo y acumuló una gran cantidad de partidos en la segunda división argentina. Su talento lo llevó incluso a cruzar el Atlántico, jugando en el CD Lugo de la Segunda División de España en la temporada 2012-2013, donde anotó dos goles.