Diego Tonetto, uno de los heroes de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, anunció su retiro del fútbol

El fútbol mendocino despide a uno de sus volantes más experimentados y un verdadero símbolo: Diego Rubén Tonetto anunció su retiro profesional, una noticia confirmada por el Club Sportivo Independiente Rivadavia a través de sus redes sociales.
Independiente Rivadavia le dedicó un mensaje a Diego Tonetto de agradecimiento a quien definió como un "verdadero caudillo y símbolo de nuestra identidad".
El fútbol mendocino despide a uno de sus volantes más experimentados y un verdadero símbolo: Diego Rubén Tonetto anunció su retiro profesional, una noticia confirmada por el Club Sportivo Independiente Rivadavia a través de sus redes sociales.
La "Lepra" le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a quien se consolidó como un "verdadero caudillo y símbolo de nuestra identidad" en la institución.
Tonetto, nacido en Guaymallén, Mendoza, en 1988, inició su carrera en Ferro Carril Oeste en 2006, donde se desempeñó como extremo izquierdo y acumuló una gran cantidad de partidos en la segunda división argentina. Su talento lo llevó incluso a cruzar el Atlántico, jugando en el CD Lugo de la Segunda División de España en la temporada 2012-2013, donde anotó dos goles.
A su regreso a Argentina, su trayectoria se entrelazó de forma definitiva con el ascenso. Pasó por varios clubes, incluyendo una etapa en Defensa y Justicia en Primera División en 2015. Posteriormente, vistió las camisetas de Estudiantes de Buenos Aires e Instituto antes de lograr un hito con Platense, donde se consagró campeón de la Primera B Metropolitana en la temporada 2017-2018. También fue clave en el ascenso a la Primera Nacional con Deportivo Maipú en 2020.
Sin embargo, fue en Independiente Rivadavia donde Diego Tonetto forjó su legado más grande. En sus diversas etapas con el club mendocino, el volante superó los 130 partidos con la camiseta azul. El club le atribuye ser protagonista y pieza fundamental del ascenso histórico a la Primera División en 2023 y parte clave en la conquista de la Copa Argentina 2025.