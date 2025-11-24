Mientras Sebastián Villa resuelve su salida, Independiente Rivadavia quiere retener a una de sus figuras

La Lepra enfrenta la inminente salida de Ezequiel Centurión, cuyo préstamo con River finaliza y obliga a negociar para intentar retenerlo.

La calma que había logrado Independiente Rivadavia tras la consagración en la Copa Argentina volvió a alterarse en las últimas horas. Un posteo de Sebastián Villa en su cuenta de Instagram llamó la atención del club y de los hinchas debido a que su tono fue interpretado como un mensaje de despedida.

Lo cierto es que esta publicación encendió especulaciones, la Lepra enfrenta otro frente abierto con una de sus figuras. Se trata del final del préstamo de Ezequiel Centurión. El arquero, una de las figuras del plantel y clave para la obtención del título, debe regresar a River porque su cesión fue sin cargo ni opción de compra.

Ezequiel Centurión ¿Cuál sería el futuro de Ezequiel Centurión? Daniel Vila, presidente del club, explicó en declaraciones radiales que el jugador manifestó su deseo de seguir en Mendoza: “Ezequiel se quiere quedar en Independiente Rivadavia”, afirmó el dirigente durante una entrevista con Dos de Punta, donde confirmó que iniciarán conversaciones formales con River para intentar llegar a un acuerdo.

Dicha negociación no parece imposible y, de acuerdo con la información publicada por La Página Millonaria, en Núñez no tendrían en sus planes inmediatos al arquero de 28 años y manifestaron que están dispuestos a negociar su salida para obtener un ingreso económico.

Gonzalo Marinelli - Ezequiel Centurión Gonzalo Marinelli y Ezequiel Centurión, los arqueros campeones de Independiente Rivadavia CSIR En ese contexto, Independiente Rivadavia confía en que la voluntad del jugador y la necesidad de River de concretar una venta permitan avanzar hacia un entendimiento que le permita a Centurión continuar siendo el dueño del arco azul.