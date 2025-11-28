28 de noviembre de 2025 - 00:04

Estudiantes respaldó a Verón tras la dura sanción de la AFA

El club platense manifestó su “respaldo absoluto” al presidente Juan Sebastián Verón luego de la sanción de seis meses impuesta por la AFA. Además, aseguró que evalúa acciones en defensa de los intereses institucionales.

La Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata.

Foto:

X / @EdelpOficial
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Estudiantes de La Plata expresó este jueves su respaldo institucional a Juan Sebastián Verón, luego de la dura sanción aplicada por la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). Se trata de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

El club señaló que se encuentra analizando el fallo del Tribunal de Disciplina “a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”. La sanción contra Verón es de seis meses de suspensión en su cargo de presidente.

La medida se tomó luego de que "la brujita" asumiera la responsabilidad por la decisión de los jugadores de darle la espalda a Rosario Central. Este hecho ocurrió durante el pasillo protocolar en el Torneo Clausura, luego de que el ‘Canalla’ fuera designado “Campeón de Liga” por la AFA.

En sintonía, Estudiantes remarcó en su comunicado que la Comisión Directiva manifiesta “su respaldo absoluto” tanto a Verón como a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional.

El fallo disciplinario también alcanzó a los once titulares que participaron del encuentro en el Gigante de Arroyito, quienes quedaron suspendidos por dos partidos. No obstante, la AFA aclaró que esas sanciones se harán efectivas en el próximo torneo oficial, por lo que el duelo ante Central Córdoba, correspondiente a los cuartos de final de los Playoffs, no se verá afectado.

