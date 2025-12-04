4 de diciembre de 2025 - 09:31

Los jugadores de fútbol más valiosos del mundo: dos 2 argentinos se metieron en el top 20

Un par de integrantes de la Selección argentina figuran entre los 20 jugadores más valiosos del mundo, cada uno valuado en 100 millones de euros.

Por Cristian Reta

La actualización anual de valores de mercado elaborada por Transfermarkt volvió a ofrecer una radiografía precisa del presente del fútbol mundial y ubicó a dos jugadores argentinos entre las principales figuras de la élite, cuyo valor es cercano al de figuras muy codiciadas por los clubes europeos.

En el informe se puede observar un listado que está encabezado por Lamine Yamal, delantero de apenas dieciocho años que hoy se ubica como una de las grandes promesas del Barcelona. Su valoración llegó a doscientos millones de euros y lo posiciona como el jugador más valioso del mundo. Detrás aparecen mediocampistas y atacantes como Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), con montos que rondan los ciento ochenta millones de euros.

Este escenario confirma el predominio de los clubes europeos más poderosos en el mercado global, donde juegan varios futbolistas argentinos.

Las dos figuras de la Selección argentina en el ranking

Se trata de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, quienes ingresaron al grupo de los veinte futbolistas más valiosos del planeta con una tasación de cien millones de euros cada uno. El sitio especializado, reconocido como una referencia internacional en materia de valuaciones, destacó que ambos representan hoy el mayor capital deportivo de la Selección Argentina dentro de un escenario dominado por jóvenes estrellas de las grandes ligas europeas.

La presencia de Álvarez y Mac Allister en el top mundial responde al impacto que tuvieron durante los últimos meses en sus equipos. El delantero del Atlético de Madrid logró sostener un nivel de alta competencia en una liga que exige regularidad y eficacia. Su influencia en el juego y su capacidad goleadora y de adaptación a distintos contextos fortalecieron su valoración.

En el caso del mediocampista del Liverpool, el crecimiento técnico y su consolidación en un rol de equilibrio le dieron un peso clave en la estructura de un equipo que mantiene presencia estable en la élite europea.

El ranking no solo mide la actualidad futbolística sino también la proyección que cada jugador puede ofrecer. La edad, la duración del contrato, la importancia dentro del club y su margen de mejora terminan de definir un valor que no siempre coincide con estadísticas inmediatas.

El TOP 20 de los jugadores mejor valuados

  1. Lamine Yamal (Extremo derecho, Barcelona, España) - 200 millones de euros
  2. Jude Bellingham (Mediocentro ofensivo, Real Madrid, Inglaterra) - 180 millones de euros
  3. Erling Haaland (Delantero centro, Manchester City, Noruega) - 180 millones de euros
  4. Kylian Mbappé (Delantero centro, Real Madrid, Francia) - 180 millones de euros
  5. Vinicius Junior (Extremo izquierdo, Real Madrid, Brasil) - 150 millones de euros
  6. Pedri (Mediocentro, Barcelona, España) - 140 millones de euros
  7. Jamal Musiala (Mediocentro ofensivo, Bayern Múnich, Alemania) - 140 millones de euros
  8. Bukayo Saka (Extremo derecho, Arsenal, Inglaterra) - 140 millones de euros
  9. Alexander Isak (Delantero centro, Liverpool, Suecia) - 140 millones de euros
  10. Florian Wirtz (Mediocentro ofensivo, Liverpool, Alemania) - 130 millones de euros
  11. Michael Olise (Extremo derecho, Bayern Múnich, Francia) - 130 millones de euros
  12. Federico Valverde (Mediocentro, Real Madrid, Uruguay) - 130 millones de euros
  13. Cole Palmer (Mediocentro ofensivo, Chelsea, Inglaterra) - 120 millones de euros
  14. Declan Rice (Mediocentro, Arsenal, Inglaterra) - 120 millones de euros
  15. Moisés Caicedo (Pivote, Chelsea, Ecuador) - 100 millones de euros
  16. Julián Álvarez (Delantero centro, Atlético Madrid, Argentina) - 100 millones de euros
  17. Alexis Mac Allister (Mediocentro, Liverpool, Argentina) - 100 millones de euros
  18. Ousmane Dembélé (Delantero centro, PSG, Francia) - 100 millones de euros
  19. Désiré Doué (Extremo derecho, PSG, Francia) - 90 millones de euros
  20. Joao Neves (Mediocentro, PSG, Portugal) - 90 millones de euros
