Los jugadores de fútbol más valiosos del mundo: dos 2 argentinos se metieron en el top 20

Un par de integrantes de la Selección argentina figuran entre los 20 jugadores más valiosos del mundo, cada uno valuado en 100 millones de euros.

La actualización anual de valores de mercado elaborada por Transfermarkt volvió a ofrecer una radiografía precisa del presente del fútbol mundial y ubicó a dos jugadores argentinos entre las principales figuras de la élite, cuyo valor es cercano al de figuras muy codiciadas por los clubes europeos.

En el informe se puede observar un listado que está encabezado por Lamine Yamal, delantero de apenas dieciocho años que hoy se ubica como una de las grandes promesas del Barcelona. Su valoración llegó a doscientos millones de euros y lo posiciona como el jugador más valioso del mundo. Detrás aparecen mediocampistas y atacantes como Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), con montos que rondan los ciento ochenta millones de euros.

Jude Bellingham, figura del Real Madrid Jude Bellingham, figura del Real Madrid Este escenario confirma el predominio de los clubes europeos más poderosos en el mercado global, donde juegan varios futbolistas argentinos.

Las dos figuras de la Selección argentina en el ranking Se trata de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, quienes ingresaron al grupo de los veinte futbolistas más valiosos del planeta con una tasación de cien millones de euros cada uno. El sitio especializado, reconocido como una referencia internacional en materia de valuaciones, destacó que ambos representan hoy el mayor capital deportivo de la Selección Argentina dentro de un escenario dominado por jóvenes estrellas de las grandes ligas europeas.

Julián Álvarez La Araña fue la gran figura en el Colchonero que goleó al Real. Álvarez hizo dos tantos, el primer de penal y el segundo, uno golazo de tiro libre. Gentileza La presencia de Álvarez y Mac Allister en el top mundial responde al impacto que tuvieron durante los últimos meses en sus equipos. El delantero del Atlético de Madrid logró sostener un nivel de alta competencia en una liga que exige regularidad y eficacia. Su influencia en el juego y su capacidad goleadora y de adaptación a distintos contextos fortalecieron su valoración.