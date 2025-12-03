La confesión de un tenista de 21 años que sorprendió al deporte: "Es momento de decir que soy gay"

Un tenista reconocido a nivel mundial decidió hacer pública su homosexualidad en un extenso mensaje publicado en redes sociales, donde compartió cómo vivió ese proceso y lo que significa enfrentarlo dentro del tenis profesional. Su declaración generó inmediata repercusión y palabras de apoyo.

Se trata de Mika Brunold , de 21 años y actualmente número 307 del ranking ATP. Según explicó en su posteo, las horas dedicadas al entrenamiento físico y mental también lo llevaron a tomar esta decisión. “Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay” , asumió.

“Como jugador profesional, pasé incontables horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad. A través de todo esto, una de las cosas más importantes que aprendí es que el éxito en la cancha no se trata solo de habilidad física: también se trata de descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a quien sos.

Estuve pensando mucho en cómo hablar de esto y aunque no siempre fue fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca fue una opción. Por eso siento que es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”, mencionó en la primera parte de su carta.

Luego amplió la reflexión sobre lo que implica ser gay, mencionando el temor a no ser aceptado, el silencio impuesto y la sensación de diferencia , al tiempo que remarcó que hoy se siente orgulloso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@mika_brunold)

"Ser homosexual no solo significa amar al mismo sexo, sino también afrontar cosas que muchas personas nunca tienen que pensar. El miedo de no ser aceptado, la presión de estar callado, la sensación de ser distinto. Pero crecí y estoy orgulloso de quién soy hoy.

Comparto esto para dar un paso por mí, pero también porque pienso que no se habla sobre este tema lo suficiente en el deporte. Creo que, en un mundo ideal, no tendríamos que salir del closet", indicó el suizo.

La publicación, acompañada por una foto en la cancha, despertó un notable respaldo dentro del tenis suizo e internacional. Seguidores y usuarios de las redes escribieron mensajes de amor y apoyo. No obstante, otros asumieron que ya no es necesario estas publicaciones, simplemente vivir libre y feliz.