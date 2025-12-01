1 de diciembre de 2025 - 11:52

La contundente reacción de Lamine Yamal cuando quisieron compararlo con Lionel Messi: "No quiero ser él"

En una entrevista con la cadena estadounidense CBS, Lamine Yamal salió al cruce de las constantes comparaciones con Messi y fue tajante.

El nuevo astro del Barcelona, Lamine Yamal, dejó en claro que camino quiere elegir.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Como es de costumbre, Lamine Yamal se vio nuevamente obligado a responder sobre las comparaciones con el astro argentino Lionel Messi y señaló: “No quiero ser él”. En su última entrevista con la cadena estadounidense CBS News sostuvo que respeta lo que hizo el crack argentino por el fútbol, pero planteó que desea recorrer su propio camino.

“Es el mejor jugador de la historia del fútbol y ambos sabemos que no quiero ser Messi, y Messi sabe que no quiero ser él". Quiero seguir mi propio camino, y punto. "Lo respeto por lo que fue y por lo que representa para el fútbol y si algún día nos encontramos en una cancha, habrá respeto”, indicó el joven delantero del Barcelona.

image
Lamine Yamal le puso un freno a las comparaciones.

Qué dijo Lamine Yamal en sus declaraciones pasadas donde lo comparaban con Lionel Messi

No es la primera vez que Yamal rechaza las comparaciones. Ya en abril de 2025 dijo en conferencia de prensa que “no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi”, que esas comparaciones las deja “a ustedes”, los periodistas y el público. Según él, lo importante es superarse día a día y construir una carrera excepcional desde abajo.

En otra entrevista, esta vez para los medios de la UEFA, fue todavía más claro. Contó que no suele mirar estadísticas, que juega “para disfrutar, para que la gente disfrute” y tratar de mejorar partido a partido. Admitió que ganar un título con su selección lo hizo madurar y que eso lo ayudó a enfocarse en su propio crecimiento a nivel deportista.

image

Recordemos que Messi y Yamal podrían encontrarse en marzo del año próximo cuando la Selección Argentina y España jueguen la Finalissima, el partido que disputan el campeón de la Copa América y la Eurocopa, para definir quién es el mejor equipo del mundo.

