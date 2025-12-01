1 de diciembre de 2025 - 12:39

Argentina podría organizar la Copa América 2028: la intención de Conmebol y el país que compite por la sede

Conmebol ya analiza cuál será la sede de la Copa América 2028 y Argentina continúa dentro de las alternativas gracias a su infraestructura.

Argentina, una de las opciones para albergar la Copa América 2028.

Foto:

Por Cristian Reta

Conmebol continúa definiendo su proyección a mediano plazo y, mientras mantiene negociaciones con la FIFA por su nivel de participación en el Mundial 2030, ya trabaja en la selección de la sede para la Copa América 2028. En la mesa aparecen países con capacidad de llevar a cabo un acontecimiento como este, como son Argentina y los Estados Unidos.

Lo cierto es que el ente sudamericano quiere que la competición la organice una sede con estadios y ciudades que “tranquilamente puedan ser mundialistas”, una vara que deja a pocos candidatos sudamericanos en condiciones reales.

La postura de la entidad presidida por Alejandro Domínguez es clara, ya que quiere un torneo a la altura de sus últimas ediciones, en particular la de 2024, que redujo la distancia reputacional con la Eurocopa. El objetivo, según destacan en la confederación, es sostener ese crecimiento con estándares cada vez más altos.

Estados Unidos, nuevamente en la mira

Dentro del análisis actual, Estados Unidos asoma como favorito para recibir la edición 2028. Su infraestructura, su experiencia reciente como país organizador y la disponibilidad de estadios con capacidad mundialista lo colocan otra vez en primer plano.

Además, existe un factor determinante: en la Conferencia Oeste estadounidense se desarrollarán los Juegos Olímpicos en Los Ángeles entre el 14 y el 30 de julio de 2028. Esto impulsa a Conmebol a evaluar mayoritariamente las ciudades de la Conferencia Este como posibles sedes del torneo.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, observa el trofeo de la Copa América 2024 durante el sorteo en los Estados Unidos. (AP Foto/Lynne Sladky)
Argentina, todavía en carrera para albergar la Copa América 2028

A pesar del favoritismo estadounidense, Argentina no queda fuera del mapa. Desde 2024, Conmebol la considera como una alternativa posible. El país cuenta con una red de estadios que incluye Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, lo que respalda su capacidad para organizar un certamen de nivel continental.

Recordemos que la última vez que nuestro país organizó una Copa América fue en 2011, donde Uruguay se proclamó campeón.

image

Por otro lado, también se barajó la posibilidad de que Uruguay y Paraguay se sumen a un eventual proyecto conjunto, con el objetivo de optimizar la logística vinculada al Mundial 2030, que tendrá partidos inaugurales en los tres países.

