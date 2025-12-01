Argentina goleó a Colombia y avanza a semifinales del Mundial de Futsal Femenino

Argentina venció por 4 a 1 al país cafetero por los cuartos de final y espera rival, que saldrá del cruce ente Italia vs Portugal.

Argentina aseguró su lugar en las semifinales del primer Mundial de Futsal Femenino que se disputa en Filipinas tras vencer 4-1 a Colombia. Con un juego ofensivo sólido, el equipo dirigido por Nicolás Noriega marcó diferencias desde el inicio y se convirtió en el primer clasificado entre los cuatro mejores.

El equipo argentino mostró un juego ofensivo desde el primer minuto, imponiendo su ritmo y marcando la diferencia en el marcador y en el posterior desenlace. La selección Argentina salió decidida desde el pitazo inicial, pero la arquera colombiana, Allison Olave, tuvo que intervenir dos veces para mantener el cero, y a los tres minutos, el travesaño negó un remate de vaselina de Melina Quevedo. La presión argentina rindió frutos antes de los cinco minutos: Maca Espinoza inició la jugada desde el lateral y Lucía Rossi, con un potente disparo, superó a la defensa rival para poner el 1-0.

image Lucía Rossi abrió el marcador para la Argentina Gentileza Al minuto 8, la capitana Carina Núñez amplió la ventaja para la Selección Argentina Femenina de Futsal ante Colombia tras un preciso pase de Silvina Nava, Núñez definió con taco y firmó el 2-0 demostrando una superioridad de las jugadoras argentinas que atacaban constantemente para someter a las cafeteras.

Argentina, no perdió tiempo y aprovechó cada error de la joven selección colombiana: en solo ocho minutos de juego ya estaba arriba 3-0, mostrando su poderío y nuevamente Rossi, para firmar su doblete. Ni siquiera el gol de descuento de Laura Bustos para Colombia, logró alterar la superioridad de las jugadoras argentinas, ya que el resultado siempre estuvo bajo control para el conjunto de Nicolás Noriega.

Después de una jugada ensayada desde un lateral, Silvina Nava empujó el balón al fondo de la red. La zurda número 10 de Argentina, que regresó tras cumplir una fecha de suspensión, se llevó además la distinción de Mejor Jugadora del encuentro.