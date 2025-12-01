Barracas Central podría quedarse sin Copa Sudamericana: el punto en el reglamento que lo complica

La histórica clasificación de Barracas Central a la Copa Sudamericana 2026 abrió un frente institucional que el club no puede eludir, ya que se conoció que su debut internacional podría cancelarse por no cumplir una formalidad en el reglamento de CONMEBOL .

Entre carpetas y reglamentos, la palabra “licencia” se repetía como una señal inequívoca. Lo que hasta entonces se vivía como una conquista total comenzaba a mostrar un matiz inesperado: la clasificación estaba asegurada, sí, pero la participación todavía no.

Lo cierto es que para que el Guapo pueda recibir la licencia internacional correspondiente, deberá crear, inscribir y poner en actividad un equipo de fútbol femenino , tal como establece el Sistema de Licencias de Clubes de la Conmebol desde 2019.

La normativa, cuya finalidad es elevar los estándares de desarrollo, infraestructura y organización en el fútbol sudamericano, incluye un capítulo específico bajo el título “Desarrollo del Fútbol Femenino” . Allí se determina que toda institución que aspire a participar en competencias continentales debe contar con un plantel femenino en funcionamiento , registrado en una liga oficial avalada por su asociación nacional.

En la actualidad, Barracas Central no tiene ningún equipo inscripto en las categorías oficiales del fútbol femenino de AFA , una situación que debe revertirse antes del proceso de evaluación administrativa para la temporada 2026 . El requisito va mucho más allá de una simple inscripción, ya que el ente sudamericano exige una estructura técnica, médica y administrativa establecida, además de un calendario competitivo activo para el plantel.

La exigencia se enmarca en un estándar que la entidad ha aplicado sin excepciones. Uno de los ejemplos más recientes es el caso de Patronato de Paraná, que al clasificarse a la Copa Libertadores 2023 debió conformar su rama femenina para obtener la licencia. En caso de incumplimiento, la normativa es clara: sin equipo femenino en competencia, la licencia internacional no se aprueba y el club pierde el derecho de disputar torneos continentales.

Final de la copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas, donde Patronato se consagró Campeón al vencer a talleres de Córdoba. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Recordemos que el club ya tiene asegurado su lugar dentro del cupo argentino para la Sudamericana 2026, pero ese logro histórico no alcanza por sí solo. Es por ello que sus dirigentes deberán trabajar con celeridad, ya que también sigue en carrera en el Torneo Clausura, por lo que de salir campeón podría clasificar a la próxima Copa Libertadores.